Drei Tore in den ersten 15 Minuten! CFC zieht mühelos ins Viertelfinale ein

Reichenbach - Mühelos ins Viertelfinale: Der Chemnitzer FC ist am Sonntag im Landespokal seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Beim zwei Klassen tiefer angesiedelten Reichenbacher FC setzte sich der Regionalligist souverän mit 6:0 (3:0) durch.

Bereits nach 25 Sekunden ging der CFC in Führung. © Picture Point / Gabor Krieg

Trainer Benjamin Duda veränderte seine Startelf aus der Vorwoche (2:2 gegen Altglienicke) auf vier Positionen. Wie erwartet stand David Wunsch zwischen den Pfosten. In der Innenverteidigung durfte Felix Müller ran. Außerdem schickte der Chefcoach Leon Damer und Artur Mergel von Beginn an auf den Platz.

Die Wechsel fruchteten. Damer sorgte mit seiner Hereingabe für die schnelle Führung. RFC-Torwart Patrick Hettwer segelte am Ball vorbei. Hinter ihm drückte Abwehrmann Marius Horn - bedrängt von CFC-Angreifer Domenico Alberico - im Fallen das runde Leder über die Linie: 1:0 nach 25 Sekunden.

Der perfekte Start für Sachsens Rekordpokalsieger.

In der 13. Minute erzielte Damer mit einem direkten Freistoß aus rund 30 Metern, der unhaltbar abgefälscht wurde, das 2:0. Keine 120 Sekunden später musste Hettwer schon wieder hinter sich greifen.

Ausgangspunkt zum dritten Treffer war der perfekte Mergel-Pass in die Tiefe. Tobias Stockinger nahm den Ball auf und versenkte ihn im Tor.