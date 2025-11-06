Schicksalsspiel für zwei Trainer in der Regionalliga Nordost?!

Halle (Saale) - Entscheidet dieses Duell über gleich zwei Trainerposten? Im Freitagsspiel der Regionalliga Nordost (Anstoß: 19 Uhr) kämpfen Robert Schröder (37, Hallescher FC ) und Ronny Ermel (41, Babelsberg 03) um ihre Zukunft.

Ronny Ermel (41) ist mit dem SV Babelsberg seit sechs Spielen sieglos. © Picture Point / Roger Petzsche

Der Trend beider Klubs ist alarmierend: Babelsberg holte aus den jüngsten sechs Partien nur zwei Zähler.

Der vor der Saison ausgemachte Aufstiegsfavorit aus Halle ist mit fünf Pünktchen aus den jüngsten acht Partien in der Formtabelle sogar Vorletzter.

Diesen Trend gilt es am Freitag umzukehren und einen Stimmungsaufheller in die Ligapause mitzunehmen - am darauffolgenden Wochenende steigt in Sachsen-Anhalt und Brandenburg der Landespokal.

Bis die Regionalliga weitergeht, bleiben den Vorständen beider Klubs viel Zeit zum Überlegen, ob die beiden Übungsleiter noch die richtigen sind.

Nach zwischenzeitlichen Hochs im Spätsommer sind beide Teams vom Kurs abgekommen, ihre Steuerleute wirken zunehmend angeschlagen.