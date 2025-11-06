Schicksalsspiel für zwei Trainer in der Regionalliga Nordost?!
Halle (Saale) - Entscheidet dieses Duell über gleich zwei Trainerposten? Im Freitagsspiel der Regionalliga Nordost (Anstoß: 19 Uhr) kämpfen Robert Schröder (37, Hallescher FC) und Ronny Ermel (41, Babelsberg 03) um ihre Zukunft.
Der Trend beider Klubs ist alarmierend: Babelsberg holte aus den jüngsten sechs Partien nur zwei Zähler.
Der vor der Saison ausgemachte Aufstiegsfavorit aus Halle ist mit fünf Pünktchen aus den jüngsten acht Partien in der Formtabelle sogar Vorletzter.
Diesen Trend gilt es am Freitag umzukehren und einen Stimmungsaufheller in die Ligapause mitzunehmen - am darauffolgenden Wochenende steigt in Sachsen-Anhalt und Brandenburg der Landespokal.
Bis die Regionalliga weitergeht, bleiben den Vorständen beider Klubs viel Zeit zum Überlegen, ob die beiden Übungsleiter noch die richtigen sind.
Nach zwischenzeitlichen Hochs im Spätsommer sind beide Teams vom Kurs abgekommen, ihre Steuerleute wirken zunehmend angeschlagen.
Problematisch: Sowohl Schröder (seit Juni im Amt) als auch Ermel (Vertrag im April verlängert) wurden eigentlich geholt, damit es besser läuft als unter ihren Vorgängern.
Zur ungeschminkten Wahrheit gehört, dass weder im Halle-Lager noch im Babelsberg-Umfeld Zufriedenheit mit der Entwicklung herrscht. Deshalb gilt vor dem Krisen-Duell: Nur ein Sieg hilft aus der Patsche!
Während sich der SV Babelsberg vor dem Duell auf TAG24-Anfrage nicht zur Lage äußern wollte, probierte es HFC-Trainer Schröder auf der Pressekonferenz mit Zweckoptimismus:
"Dass die letzten Ergebnisse nicht gut waren, ist Fakt. Trotzdem habe ich die Hoffnung, dass die Nadel irgendwann wieder in die richtige Richtung fällt und wir uns dann wieder mit unseren Fans jubelnd in den Armen liegen."
Die Freitagspartie dient deshalb nach enttäuschenden Auftritten beider Klubs in der Vorwoche nicht nur als Stimmungstest, sondern als Bewerbungsschreiben der Trainer für den Rest der Saison.
Titelfoto: Bildmontage: Picture Point / Roger Petzsche; IMAGO / Picture Point