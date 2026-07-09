Regionalliga-Favorit gönnt sich Champions-League-Rasen und hält Torschützenkönig
Fürstenwalde (Spree)/Berlin - Die VSG Altglienicke macht Ernst! Der ambitionierte Regionalliga-Klub tauscht für das Ziel Drittliga-Aufstieg sogar den Rasen in einer Spielstätte, in der er nur zu Gast ist.
Von einem solchen Schachzug, der einen guten sechsstelligen Betrag frisst, können die meisten Kontrahenten nur träumen.
Besonders bemerkenswert: Die VSG spielt gar nicht im eigenen Stadion, sondern in der Fürstenwalder Spree-Arena, ist dort Mieter. Und scheut weder Kosten noch Mühen, um dem Aufstiegstraum näherzukommen.
Nach TAG24-Infos lautete eine zentrale Erkenntnis der Vorsaison, dass der Rasen nicht dem favorisierten Spielstil der VSG genüge.
Deshalb nahm sich Fußballchef Torsten Mattuschka (45) der Sache an und brauste extra nach Schwerin, um sich ein neues Geläuf auszusuchen. Und dies ist nicht irgendeines: Laut Mattuschka würden auf demselben Untergrund auch Bayern München und Lissabon spielen.
Seit Anfang der Woche wird jetzt im beschaulichen Fürstenwalde der Champions-League-Rasen verlegt.
VSG Altglienicke will mit Jonas Nietfeld den 1. Platz attackieren
Altglienicke will es wissen! Die VSG hatte als erster Nordost-Verein die Vorbereitung mit einem einwöchigen Trainingscamp gestartet, vor einer Woche im Testspiel Zweitliga-Aufsteiger Cottbus an den Rand einer Niederlage gebracht (1:1).
Tage später wurden die Ex-Bundesliga-Stars John Anthony Brooks (33) und Tolga Cigerci (34) als Neuverpflichtungen vorgestellt.
Im selben Zug hatte Trainer Dan Twardzik (35) bei TAG24 eine Kampfansage folgen lassen: "Wir spielen teilweise schon guten Fußball, haben auch gut nachverpflichtet, sind auch in der Breite gut aufgestellt. Wir haben Ambitionen, das sieht man auch an den Spielern, die man verpflichtet hat. Wir wollen nächstes Jahr den ersten Platz attackieren. Alles andere wäre gelogen."
Der neue Rollrasen in Fürstenwalde ist das nächste Puzzleteil für den großen Angriff. Sein erster Einsatz: Im Heimspiel gegen die Hertha Bubis am ersten August-Wochenende.
Dann auch mit Jonas Nietfeld (32) auf dem Grün. Der Torschützenkönig der Vorsaison (19 Buden) verlängerte seinen Kontrakt vorzeitig bis 2028.
Titelfoto: Bildmontage: Matthias Koch/dpa (2); VSG Altglienicke