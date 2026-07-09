Regionalliga-Favorit gönnt sich Champions-League-Rasen und hält Torschützenkönig

Fürstenwalde (Spree)/Berlin - Die VSG Altglienicke macht Ernst! Der ambitionierte Regionalliga -Klub tauscht für das Ziel Drittliga-Aufstieg sogar den Rasen in einer Spielstätte, in der er nur zu Gast ist.

Das ist die Spree-Arena in Fürstenwalde, wo die VSG Altglienicke seit einem Jahr gastiert. © Matthias Koch/dpa

Von einem solchen Schachzug, der einen guten sechsstelligen Betrag frisst, können die meisten Kontrahenten nur träumen.

Besonders bemerkenswert: Die VSG spielt gar nicht im eigenen Stadion, sondern in der Fürstenwalder Spree-Arena, ist dort Mieter. Und scheut weder Kosten noch Mühen, um dem Aufstiegstraum näherzukommen.

Nach TAG24-Infos lautete eine zentrale Erkenntnis der Vorsaison, dass der Rasen nicht dem favorisierten Spielstil der VSG genüge.

Deshalb nahm sich Fußballchef Torsten Mattuschka (45) der Sache an und brauste extra nach Schwerin, um sich ein neues Geläuf auszusuchen. Und dies ist nicht irgendeines: Laut Mattuschka würden auf demselben Untergrund auch Bayern München und Lissabon spielen.

Seit Anfang der Woche wird jetzt im beschaulichen Fürstenwalde der Champions-League-Rasen verlegt.