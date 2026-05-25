Nach Pokal-Blamage: Cottbus verabschiedet sechs Spieler, darunter einen "Fußballgott"

Cottbus - Auf die Pokal-Blamage folgt die Verabschiedung! Energie Cottbus hat nach der 1:2-Schlappe gegen Ortsnachbar VfB Krieschow sechs seiner Spieler in die Zukunft entlassen.

Im Pokalfinale gegen Krieschow durfte der zweite Anzug ran. Für Dennis Slamar (1.v.l.o.) war es das letzte Spiel. © IMAGO / Steffen Beyer

Timmy Thiele (34), Dennis Slamar (31), Marius Funk (30), Nyamekye Awortwie-Grant (25) und Janis Juckel (21) verlassen den künftigen Zweitligisten zum Saisonende. Energie hatte vor dem Finale diese Nummer angekündigt, die Namen aber offen gelassen.

Vor allem der Abschied von Awortwie-Grant schmerzt, den Abwehrrecken zieht es wohl zum SC Paderborn. Sein Vertrag hatte keine Gültigkeit für die 2. Bundesliga, weshalb er ablösefrei geht.

In Slamar und Juckel verlassen zwei Akteure den Verein, die schon beim Drittliga-Aufstieg 2024 dabei waren, zuletzt aber eine absolute Nebenrolle spielten. Gegen Krieschow durften sie ein letztes Mal ran.

Im Gegensatz zu Timmy Thiele. Sein Abgang ohne Happy End und Einsatz im Pokalfinale hatte sich über Wochen abgezeichnet. Von den Fans wurde er zum Abschied lautstark als "Fußballgott" verabschiedet, am Stadion-Mikro stelle der Angreifer heraus: "Wir haben Großes erreicht."

Im rbb-Interview danach bedankte sich der Fanliebling bei den Anhängern: "Die Liebe und den Support werde ich nie vergessen. Ich bin ultra dankbar für alles." Etwas schade: Zu dem Zeitpunkt gut 20 Minuten nach Abpfiff waren viele Fans schon gegangen.

Wie es für ihn persönlich weitergeht, ließ der Routinier offen. Der Abschied aus Cottbus bedeute nicht automatisch das Karriereende.