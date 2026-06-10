Der Nächste bitte! Greifswald krallt sich wohl vierten Cottbuser

Greifswald/Cottbus - Der Nächste bitte! Der Regionalliga -Klub vom Greifswalder FC schlägt wohl wieder bei Energie Cottbus zu, der vierte Akteur aus der Lausitz hat am Bodden unterschrieben.

Janis Juckel (Nr. 36 auf der Hose) verlässt seinen Ausbildungsklub Cottbus und folgt seinen Weggefährten nach Greifswald. © IMAGO / Matthias Koch

Dabei dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Janis Juckel handeln. Ein Instagram-Teaser auf dem Greifswald-Kanal zeigte ein verschwommenes Bild des 21-Jährigen samt Caption "Neuzugang aus der 3. Liga".

Juckel likte selbst den Post, genauso wie seine bald Ex-Mitspieler Axel Borgmann (31), Henry Rorig (26) oder Moritz Hannemann (28). Der Transfer könnte im Laufe des Tages offiziell verkündet werden.

Cottbus hatte den Mittelfeldmann und fünf weitere Akteure nach der Pokal-Pleite gegen Krieschow (1:2) Ende Mai offiziell verabschiedet. Auch aufgrund einer Schulterverletzung bestritt das Eigengewächs nur vier Pflichtspiele diese Serie.

Er dürfte damit Alain Karim (39, künftiger Trainer) und Matthias Rahn (36, neuer Sportchef) und Felix Schubart (18, bald Mitspieler) folgen. Für Greifswald laufen seit vergangenem Sommer auch Juckels langjährige Teamkollegen Edgar Kaizer und Theo Harz (beide 22) auf.