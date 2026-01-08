Wettrüsten eröffnet: Regionalliga-Nordost-Klub startet Winter-Offensive

Berlin - Transferoffensive für die 3. Liga ? Regionalliga -Klub VSG Altglienicke bastelt im Winter am Kader für die neue Saison - und bläst zum Wettrüsten um den Aufstieg.

Jonas Weik (25) ist der vierte namhafte Winterzugang der VSG Altglienicke. © IMAGO / Matthias Koch

Nach Nikos Zografakis (26), Erik Tallig (25) und Mehmet Ibrahimi (22) hat die VSG mit Jonas Weik (25) den vierten Neuen eingetütet.

Der Linksfuß spielte zuletzt zwei Saisons für den SV Sandhausen drittklassig, stieg im vergangenen Sommer in einem falsch konzipierten Team und nach überstandenem Kreuzbandriss ab. Er soll nach TAG24-Informationen in Kürze vorgestellt werden.

Schon am Mittwoch gab Weik im kuriosen Testspiel (2:2) gegen Energie Cottbus seine Visitenkarte ab, spielte im XXL-Test 60 Minuten in der A-Elf.

Altglienicke schließt mit dem Drittliga-erprobten Linksverteidiger (46 Spiele) kurz- und mittelfristig eine Problemposition und setzte mit dem 2:2 gegen den aktuellen Drittliga-Spitzenreiter ein echtes Achtungszeichen.

Und nicht nur das: VSG-Sportchef Torsten Mattuschka (45) ließ am Rande des Tests durchblicken, dass bereits 20 Kaderplätze für die kommende Saison vergeben seien.

Plant Altglienicke den Aufstieg mit Anlauf? In den Vorjahren fiel die VSG vor allem durch ihre umfassenden Personalwechsel auf - ob auf der Trainerposition oder im Spielkader.