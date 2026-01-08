Wettrüsten eröffnet: Regionalliga-Nordost-Klub startet Winter-Offensive
Berlin - Transferoffensive für die 3. Liga? Regionalliga-Klub VSG Altglienicke bastelt im Winter am Kader für die neue Saison - und bläst zum Wettrüsten um den Aufstieg.
Nach Nikos Zografakis (26), Erik Tallig (25) und Mehmet Ibrahimi (22) hat die VSG mit Jonas Weik (25) den vierten Neuen eingetütet.
Der Linksfuß spielte zuletzt zwei Saisons für den SV Sandhausen drittklassig, stieg im vergangenen Sommer in einem falsch konzipierten Team und nach überstandenem Kreuzbandriss ab. Er soll nach TAG24-Informationen in Kürze vorgestellt werden.
Schon am Mittwoch gab Weik im kuriosen Testspiel (2:2) gegen Energie Cottbus seine Visitenkarte ab, spielte im XXL-Test 60 Minuten in der A-Elf.
Altglienicke schließt mit dem Drittliga-erprobten Linksverteidiger (46 Spiele) kurz- und mittelfristig eine Problemposition und setzte mit dem 2:2 gegen den aktuellen Drittliga-Spitzenreiter ein echtes Achtungszeichen.
Und nicht nur das: VSG-Sportchef Torsten Mattuschka (45) ließ am Rande des Tests durchblicken, dass bereits 20 Kaderplätze für die kommende Saison vergeben seien.
Plant Altglienicke den Aufstieg mit Anlauf? In den Vorjahren fiel die VSG vor allem durch ihre umfassenden Personalwechsel auf - ob auf der Trainerposition oder im Spielkader.
VSG Altglienicke setzt auf Kontinuität und direkten Aufstiegsplatz, Mattuschka baut den Kader
Kontinuität herrschte seit dem Zerfall der ungekrönten Erfolgstruppe von Trainer-Urgestein Karsten Heine (70, bis November 2023 VSG-Coach) nicht mehr. Dies könnte sich jetzt ändern!
Trainer Ersan Parlatan (48) genießt nicht nur einen guten Ruf, sondern sitzt im Südosten Berlins fest im Sattel - und schloss trotz 19 Neuen im Sommer auf Platz fünf die Hinrunde ab.
Da der Aufstiegszug für diese Saison nach der 2:3-Pleite vor Weihnachten gegen Lok abgefahren ist, gilt jetzt das Motto: vorbereiten auf die neue Saison (in der die Oststaffel wieder ein direktes Aufstiegsrecht besitzt).
Nach TAG24-Informationen hat zum Beispiel Nikos Zografakis, einst Leistungsträger in Cottbus, einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. Gleiches gilt für Jonas Nietfeld (31), mit 15 Buden Toptorjäger der gesamten Liga.
Und unter Umständen kommt von Testgegner Cottbus hochkarätige Verstärkung dazu. Mattuschka kommentierte bei Energie.TV das Transfergerücht um Energies Gastspieler Dennis Slamar (31) und Dennis Duah (22) wie folgt:
"Also wir hätten nichts dagegen, die beiden einzupacken, aber so einfach wird das sicherlich nicht sein."
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch; PICTURE POINT / Gabor Krieg