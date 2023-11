Durchmarsch in die 3. Liga? Regionalliga-Rückkehrer auf Aufstiegskurs!

Stuttgart - Ein Aufsteiger an der Tabellenspitze? Damit hätten vor Saisonbeginn nur die kühnsten Optimisten gerechnet. Dennoch ist es kein völliger Zufall, dass die Stuttgarter Kickers fünf Jahre nach dem bitteren Oberliga-Absturz nicht nur zurück in der Regionalliga Südwest sind, sondern sich auf Aufstiegskurs 3. Liga befinden.

Kapitän Kevin Dicklhuber (34) ist das Gesicht der blauen Kickers, die sich vor wenigen Wochen im Stadtduell gegen die U23 des VfB Stuttgart durchsetzten. © IMAGO/Sportfoto Rudel

Sie sind wieder oben! "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey" sangen die Stuttgarter Kickers nach dem 2:0-Auswärtssieg im Topspiel bei der SGV Freiberg.

Sie durften allen Grund zur Freude haben, denn was die Kickers seit Saisonbeginn auf den Rasen zaubern, hat nichts mit einem gewöhnlichen Regionalliga-Aufsteiger gemein.

Beispiel? Erster Spieltag in Offenbach, Bieberer Berg, über 11.000 Zuschauer waren zum Eröffnungsspiel gekommen. Es gibt kaum eine schwerere Aufgabe, als bei den alljährlich als Aufstiegsfavorit gehandelten Hessen in die Saison zu starten.

Doch siehe da - die Blauen ziehen das Spiel durch ein Last-Minute-Tor von, na klar, Kevin Dicklhuber (34). Der Kapitän ist seit 2021 zum zweiten Mal beim Klub, schoss den Sportverein aus dem Stadtteil Degerloch mit 47 Buden in zwei Jahren zum langersehnten Regionalliga-Aufstieg.

Und damit in eine semiprofessionelle Liga, in der neben neureichen Klubs, Studententeams, U23-Vertretungen sich auch ehemalige Bundesligisten aufhalten. Wie der OFC, Pokalschreck FC Homburg und eben die Kickers, die seit Jahren Profitum betreiben. Sie alle wollen lieber kurz als lang in den bundesweiten Profifußball zurück.

Und am zweiten Spieltag setzen die Stuttgarter mit einem 7:0 samt dreier Dicklhuber-Tore (darunter ein direkter Eckstoß) direkt das nächste Ausrufezeichen und nehmen erstmals an der Südwest-Tabellenspitze Platz.