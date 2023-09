Krisenstimmung! Nazarov, Brinkies und Co. verpatzen Saisonstart in Offenbach

Den Start bei den Kickers Offenbach haben sich Dimitrij Nazarov (33, l.) und Johannes Brinkies (30, r.) sicherlich anders vorgestellt. © Bildmontage: PICTURE POINT / S. Sonntag, PICTURE POINT / Gabor Krieg

Es herrscht mal wieder Krisenstimmung am Bieberer Berg in Offenbach. "Von Studenten in die Knie gezwungen", titelte die Frankfurter Rundschau am Samstag nach der Niederlage der Kickers bei Schott Mainz (1:2).

Es ist der negative Höhepunkt eines verpatzten Saisonstarts trotz hochkarätig verstärkter Mannschaft. Beispiele gefällig? Johannes Brinkies (Tor), 285 Drittliga-Spiele, Ex-Kapitän des FSV Zwickau.

Dimitrij Nazarov (Angriff), einst Nationalspieler Aserbaidschans, 48 Zweitliga-Tore für unter anderem Erzgebirge Aue. Oder Björn Jopek (30), lange hoffnungsvollstes Talent von Union Berlin in deren Zweitliga-Zeiten.

Die Namensliste ließe sich beliebig erweitern, Beobachter sind sich einig, dass Offenbach das wohl teuerste Team der Regionalliga Südwest beisammen hat.

Aber Geld schießt bekanntlich keine Tore, die Studenten-Truppe von Schott Mainz schon! Siegtorschütze und Lehramtsstudent Silas Schwarz (25) verpasste vergangene Spielzeit die Mainzer Aufstiegsspiele zur Regionalliga wegen einer Schwimmprüfung.

Bemerkenswert war auch die Mainzer Spielstätte, eine Bezirkssportanlage mit Kunstrasen, direkt hinter einem Tor ein Beachvolleyball-Feld. So weit und so nah können die Welten in der Regionalliga auseinander liegen!