Energie Cottbus ohne Esprit und Anführer, aber mit Last-Minute-Glück gegen BAK!

Bild mit Symbolcharakter: Energie Cottbus um Stürmer Maximilian Pronichev wirkte ausgepowert. © IMAGO / Steffen Beyer

Und 41 Minuten sah es für Cottbuser Verhältnisse gut aus: Maximilian Krauß brachte in Minute 22 den FCE in Front. Cottbus kontrollierte das Spiel, verpasste es aber, konsequent auf das zweite Tor zu gehen.

Das rächte sich vor der Pause, als Hendrik Wurr nach einer BAK-Ecke einköpfte. Der FCE hatte es sich zu gemütlich gemacht und musste zur zweiten Halbzeit wieder einen Gang hochfahren.

Doch auch der zweite Durchgang war von viel Leerlauf und Unterbrechungen geprägt, Energie agierte zu langsam im Kopf und auf den Beinen. FCE-Trainer Wollitz kommentierte das auf seine Art und kickte eine Feldschlößchen-Bande weg!

Das grenzwertige Verhalten der BAK-Akteure, die ab Mitte der zweiten Hälfte extrem auf Zeitspiel gingen, wurde mit acht Minuten Nachspielzeit quittiert. Auf ein Tor deutete dennoch lange nichts hin, die zahlreichen Hereingaben fanden keinen Abnehmer. Der ausgelaugt ausgewechselte Timmy Thiele oder eben Anführer Hildebrandt wurden schmerzlich vermisst.

In der 90. Minute plus drei traf Heike noch den Querbalken, ehe in der siebten Minute der Nachspielzeit das Glück zurück war: Einen Chipball im Strafraum nahm der Torjäger elegant herunter und drosch die Pille zum 2:1-Siegtreffer in die Maschen!