Ex-Regionalliga-Spieler sticht auf Mann ein, jetzt muss er in den Knast!

Portsmouth (England) - Tiefer Fall eines Talents! Im Alter von nur 16 Jahren schien Causso Darame (25) auf dem besten Weg in die englische Premier League zu sein, später kickte er auch in Deutschland. Doch der Flügelflitzer geriet anschließend auf die schiefe Bahn - und wandert jetzt ins Gefängnis.

Demnach erspähte Darame sein späteres Opfer Ronnie Evans am 12. Mai 2023 gegen drei Uhr morgens vor einem Restaurant der südenglischen Hafenstadt. Er folgte dem damals 19-Jährigen in eine Gasse und zog schließlich ein Jagdmesser.

Der Portugiese wurde in Portsmouth wegen eines Raubüberfalls zu einer Haftstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt, wie die Lokalzeitung " The News " berichtet.

Causso Darame (heute 25, r.) im Einsatz für den FC Teutonia 05 gegen Eintracht Norderstedt im Oktober 2020. (Archivfoto) © IMAGO / Claus Bergmann

Darame gestand seine Taten vor Gericht, während sein Anwalt den unglücklichen Werdegang des vielversprechenden Ex-Fußballers zu dessen Verteidigung heranzog.

Der Rechtsaußen wechselte bereits 2013 in die Jugend von Swansea City, wo er sämtliche Nachwuchsabteilungen durchlief und als großes Juwel galt.

Im Alter von 18 Jahren unterschrieb er sogar einen Profivertrag über zwei Jahre, doch der große Durchbruch beim damaligen Erstligisten aus Wales blieb aus.

Nach einem Abstecher in die Heimat zog es die portugiesische Mittelfeld-Hoffnung 2020 dann nach Deutschland zum FC Teutonia 05 Ottensen aus Hamburg. In der Regionalliga Nord absolvierte er allerdings nur einen Kurzeinsatz gegen Eintracht Norderstedt.

Rund 13 Monate später versuchte er sein Glück noch beim VfR Horst, doch der Traum vom glitzernden Profileben war da schon so gut wie geplatzt. Darame hatte "das Gefühl, ein Versorger sein zu müssen, er hatte das Gefühl, dass er in dem, was er als Teil seiner Rolle in der Familie ansah, versagte", so sein Anwalt.

Der Iberer rutschte ab, ließ sich mit Drogendealern ein. Für den Richter war das aber eine schwache Entschuldigung: "Sie wollten Fußballprofi werden, es hat nicht funktioniert. Viele Träume gehen nicht in Erfüllung, viele Ambitionen versiegen."