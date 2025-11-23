Frost-Ärger in der Regionalliga Nordost! Spielabsage, obwohl der Schiri grünes Licht gab?
Berlin - Frostige Stimmung in der Regionalliga Nordost: BFC-Boss Peter Meyer (58) wettert gegen den Berliner Senat aufgrund der kurzfristigen Spielabsage am Sonntag. Kurios: Sogar der Schiedsrichter soll grünes Licht für eine reguläre Spieldurchführung gegeben haben.
Doch die Verwaltung sah das offenbar anders und erklärte keine zwei Stunden vor Anpfiff das heilige Grün für unbespielbar.
Angesichts des leichten Bodenfrostes keine komplett falsche Entscheidung, aber eine, die für viel Unverständnis sorgt.
Denn beim BFC ging man fest von einer Durchführung des Heimspiels aus, hatte für die avisierten 2000 Zuschauer alles vorbereitet. Auch die wie gewohnt zahlreichen ehrenamtlichen Helfer standen parat.
Bis der Senat den Dynamos einen Strich durch die Rechnung machte und für ein dickes atmosphärisches und finanzielles Minus am Sonntag sorgte!
Peter Meyer, Vorsitzender des Wirtschaftsrates, wütete: "Es ist eine bodenlose Frechheit von der Stadionverwaltung. Alle wollten spielen und der Schiedsrichter hat sein ok gegeben, der Rasen ist Okay … aber einer sieht Frost bis China und macht auf Napoleon. Tausende Euro Minus für Personal, Catering, Schiedsrichter, Sicherheitsdienst usw. Wir sind sowas von bedient!"
BFC Dynamo wettert gegen den Berliner Senat
Vor allem stinken den BFC der Zeitpunkt und das Hoheitsrecht an: Denn der aus Zwickau (!) angereiste Schiedsrichter John Bartsch (26) hatte den Platz nach Begebung für bespielbar befunden, wie der Berliner Kurier berichtet.
Auch Gegner FSV Luckenwalde wurde böse überrascht, war schon im Sportforum eingetroffen - und musste unverrichteter Dinge wieder abreisen.
Völlig überraschend kommt die Entscheidung des Senats allerdings nicht, am Vortag wurde das gut zwei Kilometer südlichere Spiel des SV Lichtenberg abgesetzt.
In der "kleinen Champions League des Ostens" ist es die dritte Absage an diesem Wochenende - am Samstag fielen die Partien des ZFC Meuselwitz gegen den BFC Preussen und der VSG Altglienicke gegen die Hertha Bubis der Witterung zum Opfer.
Titelfoto: IMAGO / Creativ Sportpicture