Frost-Ärger in der Regionalliga Nordost! Spielabsage, obwohl der Schiri grünes Licht gab?

Berlin - Frostige Stimmung in der Regionalliga Nordost: BFC-Boss Peter Meyer (58) wettert gegen den Berliner Senat aufgrund der kurzfristigen Spielabsage am Sonntag. Kurios: Sogar der Schiedsrichter soll grünes Licht für eine reguläre Spieldurchführung gegeben haben.

Spielbild aus der Vorsaison: Heute sollte es wieder zum Duell des BFC Dynamo gegen den FSV Luckenwalde kommen. (Archivfoto) © IMAGO / Creativ Sportpicture

Doch die Verwaltung sah das offenbar anders und erklärte keine zwei Stunden vor Anpfiff das heilige Grün für unbespielbar.

Angesichts des leichten Bodenfrostes keine komplett falsche Entscheidung, aber eine, die für viel Unverständnis sorgt.

Denn beim BFC ging man fest von einer Durchführung des Heimspiels aus, hatte für die avisierten 2000 Zuschauer alles vorbereitet. Auch die wie gewohnt zahlreichen ehrenamtlichen Helfer standen parat.

Bis der Senat den Dynamos einen Strich durch die Rechnung machte und für ein dickes atmosphärisches und finanzielles Minus am Sonntag sorgte!

Peter Meyer, Vorsitzender des Wirtschaftsrates, wütete: "Es ist eine bodenlose Frechheit von der Stadionverwaltung. Alle wollten spielen und der Schiedsrichter hat sein ok gegeben, der Rasen ist Okay … aber einer sieht Frost bis China und macht auf Napoleon. Tausende Euro Minus für Personal, Catering, Schiedsrichter, Sicherheitsdienst usw. Wir sind sowas von bedient!"