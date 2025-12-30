Einen Tag vor Silvester: Trainerknall in der Regionalliga Nordost!
Potsdam - Trainerknall in der Regionalliga Nordost einen Tag vor Silvester! Der SV Babelsberg 03 hat sich nach nicht einmal einem Jahr von Ronny Ermel (41) getrennt.
Wie die Potsdamer am Vormittag mitteilten, wurde Ermel die "historisch schlechte Heimbilanz in der aktuellen Regionalliga-Saison (nur ein Sieg) und fehlende Konstanz in diesen Spielen" zum Verhängnis.
"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir schätzen Ronny Ermel sehr, gerade auch menschlich", führt Paul Bachmeyer aus.
Zugleich richtete der Sportvorstand eine klare Ansage an das Team: "Wir sind überzeugt von der Qualität der Mannschaft, sehen sie jetzt aber auch noch mehr in der Pflicht, diese konstant auf den Platz zu bringen – auswärts wie auch bei Heimspielen."
Anstelle Ermels wird Johannes Lau (29), bisher Co-Trainer, neuer Chef auf der Bank der Babelsberger. Lau hatte im Dezember die A+-Lizenz des DFB erfolgreich abgeschlossen.
Ihm werden wie bisher Ex-Profi Daniel Frahn (38), der im Sommer seine Karriere beendet hatte, und Torwart-Trainer Nico Hinz (39) zur Seite stehen.
Babelsberg rangiert zum Zeitpunkt der Winterpause nur auf Platz zwölf, droht unter anderem die Vormachtstellung im Brandenburger Fußball hinter Energie Cottbus an den FSV Luckenwalde zu verlieren.
Lau gilt als großes Trainertalent im Verein, bildete über zig Jahre zahlreiche Nachwuchsspieler in der Jugend aus, arbeitete sich innerhalb sukzessive nach oben. Bis zuletzt war er parallel als Sportlicher Leiter im Nachwuchs tätig.
Als Co-Trainer folgt er nun auf seinen bisherigen Chef Ronny Ermel, der früher selbst Co-Trainer in Babelsberg gewesen war.
Damit geht das "Bäumchen wechsel' dich"-Spielchen auf der Trainerposition weiter - Ermel hatte Ende Februar dieses Jahres erst die Chance als Cheftrainer bekommen und war auf André Meyer (41) gefolgt, der erst im Sommer 2024 seinen Dienst angetreten hatte.
So oder so: Babelsberg läuft wieder einmal seinen sportlichen Zielen (einstelliger Tabellenplatz) hinterher, bekommt seit dem Ende der Ära Markus Zschiesche (Platz fünf 2023/24) keine Konstanz in die Personen und Positionen. Auch im Landespokal Brandenburg war für die Filmstädter im Viertelfinale gegen Energie Cottbus Schluss.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche