Einen Tag vor Silvester: Trainerknall in der Regionalliga Nordost!

Potsdam - Trainerknall in der Regionalliga Nordost einen Tag vor Silvester! Der SV Babelsberg 03 hat sich nach nicht einmal einem Jahr von Ronny Ermel (41) getrennt.

Ronny Ermel (41) ist nicht länger Trainer des SV Babelsberg 03. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie die Potsdamer am Vormittag mitteilten, wurde Ermel die "historisch schlechte Heimbilanz in der aktuellen Regionalliga-Saison (nur ein Sieg) und fehlende Konstanz in diesen Spielen" zum Verhängnis.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir schätzen Ronny Ermel sehr, gerade auch menschlich", führt Paul Bachmeyer aus.

Zugleich richtete der Sportvorstand eine klare Ansage an das Team: "Wir sind überzeugt von der Qualität der Mannschaft, sehen sie jetzt aber auch noch mehr in der Pflicht, diese konstant auf den Platz zu bringen – auswärts wie auch bei Heimspielen."

Anstelle Ermels wird Johannes Lau (29), bisher Co-Trainer, neuer Chef auf der Bank der Babelsberger. Lau hatte im Dezember die A+-Lizenz des DFB erfolgreich abgeschlossen.



Ihm werden wie bisher Ex-Profi Daniel Frahn (38), der im Sommer seine Karriere beendet hatte, und Torwart-Trainer Nico Hinz (39) zur Seite stehen.