Greifswald thront weiter an der Regionalliga-Spitze: "Natürlich schauen wir auf BFC und Cottbus"

Greifswald - Von einem kleinen Höhenflug oder einer Überraschung kann acht Spieltage vor Schluss keine Rede mehr sein! Der Greifswalder FC thront weiter an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost und macht bisher keine Anstalten, die Position herzugeben.

Gewinnen die Lausitzer am 27. März den Nachholer bei Chemie Leipzig (Anstoß: 19 Uhr), wäre der Rückstand auf einen Zähler zusammengeschmolzen.

Aus neun Spielen in 2024 holten die Norddeutschen starke 18 Zähler! Nur Energie Cottbus ist mit 23 Punkten und einem (Nachhol-)Spiel im neuen Jahr besser unterwegs und den Greifswaldern dicht auf den Fersen.

Wer den GFC-Instagram-Kanal abonniert hat, bekommt seit geraumer Zeit zum Wochenstart die Tabelle präsentiert: Den Spitzenplatz in der Nordost-Staffel besetzt seit Vor-Weihnachten das Team von der Ostsee!

GFC-Trainer Lars Fuchs (41) kann zuversichtlich ins letzte Saisonviertel blicken. © Picture Point / Gabor Krieg

Der Aufstiegscoup für Greifswald wird immer realistischer, mittlerweile wurde das auch als öffentlich Ziel postuliert. GFC-Coach Lars Fuchs (41) gab nach dem 4:1-Sieg gegen Viktoria Berlin am Sonntag zu Protokoll: "Natürlich schauen wir jetzt auch auf BFC und Cottbus."

Während die Dynamos am Samstag in ihrem Heimspiel patzten, der Chemnitzer FC hatte beim Meister-Anwärter für eine Überraschung gesorgt (1:3), geht der Blick ganz speziell in die Lausitz.

Am 12. April, einem Freitagabend, gastieren die Greifswalder bei Energie Cottbus zum Flutlicht-Spitzenspiel.

Bis dahin muss der GFC am Gründonnerstag zum strauchelnden FC Rot-Weiß Erfurt und Heimspiel gegen die letztplatzierte U23 von Hansa Rostock antreten. Auf dem Papier zwei lösbare Aufgaben, ehe der Showdown in Cottbus wartet.

Es ist also durchaus anzunehmen, dass man bis dahin immer wieder montags auf dem Greifswalder Instagram-Kanal einen Spitzenreiter-Post sehen wird.