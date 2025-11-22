Grünes Licht fürs Bezirksderby! FSV und CFC vorab im TAG24-Check
Zwickau/Chemnitz - Grünes Licht fürs Bezirksderby! Die Platzbegehung in der GGZ-Arena verlief positiv, sodass dem Schlagerspiel zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC am Sonnabend nichts im Wege steht.
Doch wer hat am Ende die Nase vorn? TAG24 macht den Derbycheck.
Form
Zwickau: "Wir wollen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen", betont FSV-Coach Rico Schmitt (57). Zu Hause sind die Schwäne eine Macht und seit Ende August 2024 ungeschlagen.
Die letzten fünf Heimspiele wurden allesamt gewonnen. In der Länderspielpause zog der FSV mit einem 2:1 über Oberligist Glauchau ins Sachsenpokal-Viertelfinale ein.
Chemnitz: In der Liga stehen zwei Siege, ein Remis aus den letzten drei Spielen. Hinzu kommt das überzeugende 6:0 im Pokal in Reichenbach. Trainer Benjamin Duda (37): "Wir fahren in der bestmöglichen Verfassung zum Derby. Meine Mannschaft hat es in den letzten Wochen geschafft, sich stetig zu verbessern."
Mit Niclas Erlbeck (Reha nach Knie-OP) und Tobias Müller (Oberschenkelprobleme) fehlen ihm zwei erfahrene Spieler.
Heimdreier oder Auswärtssieg?
Unterschiedsspieler
Zwickau: Die Schmitt-Elf kommt über das Kollektiv. Den einen Unterschiedsspieler gibt es nicht. Aus einer sehr homogenen Mannschaft ragen dennoch Keeper Lucas Hiemann (26, siebenmal zu null), Mittelfeldterrier Andrey Startsev (31) sowie Topscorer Lukas Eixler (22, vier Tore/fünf Vorlagen).
Chemnitz: Die stehen in der starken CFC-Offensive. Die Qualitäten von Torjäger Dejan Bozic, einst mit FSV-Trainer Rico Schmitt in Offenbach, sind hinlänglich bekannt. Er traf sechsmal, viermal vom Punkt. Aus dem Spiel heraus ist Maurizio Grimaldi (23, fünf Treffer) torgefährlichster Angreifer und mit seiner Schnelligkeit sowie Dribbelstärke eine echte Waffe.
Ausblick
Zwickau: "Aufgrund der Nähe und Rivalität ist es für beide Mannschaften ein Spiel, wo nicht lange abgewartet wird. Wir haben nach den letzten vier Begegnungen mit Chemnitz noch ein Defizit aufzuarbeiten, denn sie haben zweimal und wir nur einmal gewonnen", gibt Schmitt die Marschroute vor. Wenn sein FSV von Beginn an wach ist, sollte dem Heimdreier nichts im Wege stehen.
Chemnitz: "Basics gehen im Derby vor Taktik. Wir müssen mutig, aggressiv und mit viel Power auftreten", betont Duda. Schaffen das seine Jungs vom Anpfiff weg, sollte zumindest ein Zähler drin sein.
