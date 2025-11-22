Grünes Licht fürs Bezirksderby! FSV und CFC vorab im TAG24-Check

Zwickau/Chemnitz - Grünes Licht fürs Bezirksderby! Die Platzbegehung in der GGZ-Arena verlief positiv, sodass dem Schlagerspiel zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC am Sonnabend nichts im Wege steht.

Ballt FSV-Toptorjäger Lukas Eixler (22) am Sonnabend zum sechsten Mal in Folge zu Hause die Siegerfaust? © Picture Point/Gabor Krieg

Doch wer hat am Ende die Nase vorn? TAG24 macht den Derbycheck.

Form

Zwickau: "Wir wollen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen", betont FSV-Coach Rico Schmitt (57). Zu Hause sind die Schwäne eine Macht und seit Ende August 2024 ungeschlagen.

Die letzten fünf Heimspiele wurden allesamt gewonnen. In der Länderspielpause zog der FSV mit einem 2:1 über Oberligist Glauchau ins Sachsenpokal-Viertelfinale ein.

Chemnitz: In der Liga stehen zwei Siege, ein Remis aus den letzten drei Spielen. Hinzu kommt das überzeugende 6:0 im Pokal in Reichenbach. Trainer Benjamin Duda (37): "Wir fahren in der bestmöglichen Verfassung zum Derby. Meine Mannschaft hat es in den letzten Wochen geschafft, sich stetig zu verbessern."

Mit Niclas Erlbeck (Reha nach Knie-OP) und Tobias Müller (Oberschenkelprobleme) fehlen ihm zwei erfahrene Spieler.