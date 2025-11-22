 826

Grünes Licht fürs Bezirksderby! FSV und CFC vorab im TAG24-Check

Grünes Licht fürs Bezirksderby! Die Platzbegehung in der GGZ-Arena verlief positiv, sodass dem Schlagerspiel zwischen dem FSV und dem CFC nichts im Wege steht.

Von Olaf Morgenstern, Michael Thiele

Zwickau/Chemnitz - Grünes Licht fürs Bezirksderby! Die Platzbegehung in der GGZ-Arena verlief positiv, sodass dem Schlagerspiel zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC am Sonnabend nichts im Wege steht.

Ballt FSV-Toptorjäger Lukas Eixler (22) am Sonnabend zum sechsten Mal in Folge zu Hause die Siegerfaust?
Ballt FSV-Toptorjäger Lukas Eixler (22) am Sonnabend zum sechsten Mal in Folge zu Hause die Siegerfaust?  © Picture Point/Gabor Krieg

Doch wer hat am Ende die Nase vorn? TAG24 macht den Derbycheck.

Form

Zwickau: "Wir wollen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen", betont FSV-Coach Rico Schmitt (57). Zu Hause sind die Schwäne eine Macht und seit Ende August 2024 ungeschlagen.

Die letzten fünf Heimspiele wurden allesamt gewonnen. In der Länderspielpause zog der FSV mit einem 2:1 über Oberligist Glauchau ins Sachsenpokal-Viertelfinale ein.

Chemnitz: In der Liga stehen zwei Siege, ein Remis aus den letzten drei Spielen. Hinzu kommt das überzeugende 6:0 im Pokal in Reichenbach. Trainer Benjamin Duda (37): "Wir fahren in der bestmöglichen Verfassung zum Derby. Meine Mannschaft hat es in den letzten Wochen geschafft, sich stetig zu verbessern."

Mit Niclas Erlbeck (Reha nach Knie-OP) und Tobias Müller (Oberschenkelprobleme) fehlen ihm zwei erfahrene Spieler.

Das Stadionteam um Platzwart Jimmy Mulligan hatte den Strafraum vor dem Gästeblock mit Planen vor der Kälte geschützt. Das und die Inbetriebnahme der Rasenheizung sorgten dafür, dass es am Freitagmittag grünes Licht für Bezirksderby gab.
Das Stadionteam um Platzwart Jimmy Mulligan hatte den Strafraum vor dem Gästeblock mit Planen vor der Kälte geschützt. Das und die Inbetriebnahme der Rasenheizung sorgten dafür, dass es am Freitagmittag grünes Licht für Bezirksderby gab.  © Michael Thiele

Heimdreier oder Auswärtssieg?

Oder macht er diesmal wieder den Unterschied für den CFC aus? Maurizio Grimaldi (23) traf zuletzt in der Liga zweimal doppelt gegen Meuselwitz und Altglienicke.
Oder macht er diesmal wieder den Unterschied für den CFC aus? Maurizio Grimaldi (23) traf zuletzt in der Liga zweimal doppelt gegen Meuselwitz und Altglienicke.  © Picture Point/Gabor Krieg

Unterschiedsspieler

Zwickau: Die Schmitt-Elf kommt über das Kollektiv. Den einen Unterschiedsspieler gibt es nicht. Aus einer sehr homogenen Mannschaft ragen dennoch Keeper Lucas Hiemann (26, siebenmal zu null), Mittelfeldterrier Andrey Startsev (31) sowie Topscorer Lukas Eixler (22, vier Tore/fünf Vorlagen).

Chemnitz: Die stehen in der starken CFC-Offensive. Die Qualitäten von Torjäger Dejan Bozic, einst mit FSV-Trainer Rico Schmitt in Offenbach, sind hinlänglich bekannt. Er traf sechsmal, viermal vom Punkt. Aus dem Spiel heraus ist Maurizio Grimaldi (23, fünf Treffer) torgefährlichster Angreifer und mit seiner Schnelligkeit sowie Dribbelstärke eine echte Waffe.

Ausblick

Zwickau: "Aufgrund der Nähe und Rivalität ist es für beide Mannschaften ein Spiel, wo nicht lange abgewartet wird. Wir haben nach den letzten vier Begegnungen mit Chemnitz noch ein Defizit aufzuarbeiten, denn sie haben zweimal und wir nur einmal gewonnen", gibt Schmitt die Marschroute vor. Wenn sein FSV von Beginn an wach ist, sollte dem Heimdreier nichts im Wege stehen.

Chemnitz: "Basics gehen im Derby vor Taktik. Wir müssen mutig, aggressiv und mit viel Power auftreten", betont Duda. Schaffen das seine Jungs vom Anpfiff weg, sollte zumindest ein Zähler drin sein.

