Interessenten stehen Schlange: Shootingstar der Regionalliga Nordost heiß begehrt

Potsdam-Babelsberg - Vor sechs Monaten war er nur absoluten Kennern ein Begriff, heute zählt er zu den absoluten Shootingstars der Regionalliga Nordost. George Didoss (21) hat sich beim SV Babelsberg in die Notizbücher zahlreicher Scouts und Verantwortlichen gespielt.

George Didoss (21, r.) zählt zu den Leistungsträgern des SV Babelsberg und Shootingstars der Regionalliga Nordost. © IMAGO / Ballasch

Wie TAG24 aus Branchenkreisen erfuhr, haben zig Klubs Interesse an dem Durchstarter angemeldet. Kein Wunder, denn der Berliner Straßenkicker fällt in der umkämpften Liga mit feiner Klinge und Spielwitz auf.

Noch im Vorjahr fristete der offensive Mittelfeldspieler am Babelsberger Park ein Reservistendasein, jetzt ist der Linksfuß der Motor der Offensive:

Mit 13 Torbeteiligungen ist Didoss nicht nur Babelsbergs bester Scorer, sondern in dieser Statistik ligaweit auf Platz drei. Klar, dass das anderen Vereinen nicht verborgen geblieben ist!

Demnach sollen nicht nur Mitkonkurrenten, sondern Profiklubs mit Unterbau sowie Vereine aus der 3. Liga angeklopft haben.