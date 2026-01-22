Interessenten stehen Schlange: Shootingstar der Regionalliga Nordost heiß begehrt
Potsdam-Babelsberg - Vor sechs Monaten war er nur absoluten Kennern ein Begriff, heute zählt er zu den absoluten Shootingstars der Regionalliga Nordost. George Didoss (21) hat sich beim SV Babelsberg in die Notizbücher zahlreicher Scouts und Verantwortlichen gespielt.
Wie TAG24 aus Branchenkreisen erfuhr, haben zig Klubs Interesse an dem Durchstarter angemeldet. Kein Wunder, denn der Berliner Straßenkicker fällt in der umkämpften Liga mit feiner Klinge und Spielwitz auf.
Noch im Vorjahr fristete der offensive Mittelfeldspieler am Babelsberger Park ein Reservistendasein, jetzt ist der Linksfuß der Motor der Offensive:
Mit 13 Torbeteiligungen ist Didoss nicht nur Babelsbergs bester Scorer, sondern in dieser Statistik ligaweit auf Platz drei. Klar, dass das anderen Vereinen nicht verborgen geblieben ist!
Demnach sollen nicht nur Mitkonkurrenten, sondern Profiklubs mit Unterbau sowie Vereine aus der 3. Liga angeklopft haben.
SV Babelsberg 03 droht George Didoss spätestens im Sommer zu verlieren
Was Didoss besonders begehrt macht: Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus, aber schon jetzt können Klubs mit Spielern Verträge für die neue Saison abschließen. Auch Babelsberg hatte im Herbst verlauten lassen, mit dem Zauberfuß verlängern zu wollen.
Der gebürtige Berliner kam im Sommer 2024 ablösefrei von Regionalliga-Aufsteiger Hertha Zehlendorf an den Babelsberger Park, hatte zuvor die NOFV-Oberliga regelrecht überrollt.
Dass der 21-Jährige, der noch Entwicklungspotenzial besitzt, in der Karriere um mehr als die goldene Ananas in der 4. Liga spielen will, liegt auf der Hand.
Deshalb könnte für Didoss, der noch zwei Saisons die in Liga 3 wichtige U23-Regel bedient, jetzt ein Wettbieten entbrennen. Von einem Winterwechsel gegen Ablöse bis zu einem Transfer im Sommer scheint alles möglich.
Der Umworbene selbst soll sich dem Vernehmen nach vor allem auf Fußball konzentrieren wollen.
Titelfoto: IMAGO / speedshot