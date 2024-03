Karma? Rostock II geht gegen Jena nach unschöner Aktion leer aus!

Rostock - Der FC Hansa Rostock II musste am Samstag die 19. Niederlage in der laufenden Saison der Fußball-Regionalliga Nordost hinnehmen. Das wegweisende 1:2 gegen den FC Carl Zeiss Jena kassierte der Tabellenletzte nur wenige Augenblicke nach einer Aktion, in der von Fairplay nichts zu sehen war. In der Nachspielzeit erhöhten die Thüringer sogar noch auf 3:1.

In der Folge gab es Eckball. Spätestens jetzt hätte man die vorherige Aktion wettmachen können, doch der Ball wurde in den Strafraum geschlagen. Die Gäste konnten klären. Erneut gab es Eckball, der jedoch nichts einbrachte.

Der Grund: Die Jenaer hatten den Ball ins Aus gespielt, weil sich Paul Krämer (18) verletzt hatte. Der Einwurf von Rostock ging in Richtung Gipson (28). Doch Rostocks Randy Dei (20) schnappte sich die Kugel und beförderte das Spielgerät anschließend in die brandgefährliche Zone. Da wäre fast der Führungstreffer für die Nordostdeutschen gefallen. Rudelbildung!

Bis zu der unschönen Aktion in der 79. Minute hatte sich Rostock II in eine Partie, in der es in Rückstand geraten war (22./Löder), zurückgekämpft. In der 67. Minute war es Bachmann (22), der gedankenschnell schaltete und einen vom Pfosten zurückprallenden Ball verwertete. Zuvor hatte Brzozowski (19) den Ball ans Aluminium befördert.

Für den Tabellenletzten Hansa Rostock II stand nach dem Schlusspfiff die 19. Niederlage in der laufenden Saison zu Buche. Und der mit Personalsorgen nach Rostock gereiste FCC? Jena holte 16 Punkte aus den vergangenen sieben Spielen!