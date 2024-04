Knackt Energie Cottbus seinen Rekord? 16.000 Tickets für Regionalliga-Gipfel weg!

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und den eigenen Fans als Faustpfand im Rücken will Energie Cottbus am Freitagabend Greifswald von der Spitze stoßen. © Picture Point / Gabor Krieg

Freitagabend, 19 Uhr, Flutlichtspiel in Cottbus. Und mehr als 16.000 Fans werden das LEAG Energie Stadion säumen!

Das Gipfeltreffen der Regionalliga Nordost gegen den Greifswalder FC zieht die Lausitzer Anhänger in seinen Bann.

In dem Topspiel könnte eine Vorentscheidung um den Aufstieg in die 3. Liga fallen - mit einem Sieg wäre Energie an den Norddeutschen vorbei und für mindestens eine Nacht Tabellenführer.

Die überraschende Niederlage des GFC gegen Kellerkind Hansa Rostock II am Samstagnachmittag und die Aussicht auf den Platz an der Sonne dürften den Vorverkauf befeuert haben - 16.000 Karten waren auf TAG24-Anfrage am Montag-Nachmittag schon weg, darunter sämtliche Sitzplätze.

Lediglich in den Ecken und voraussichtlich auf der Südtribüne wird es noch Karten geben. Insgesamt könnten etwa 18.000 Heimtickets in den Verkauf gehen, der Rest obliegt den Gästen aus Greifswald.