Riesen-Überraschung in der Regionalliga! Greifswald geht gegen Kellerkind baden

Zu allem Übel vergab der bisher so treffsichere wie routinierte Torjäger Soufian Benyamina in der 69. Minute einen selbst herausgeholten Elfmeter kläglich.

Fußball verrückt! Der GFC hatte bis zum heutigen Tag in keiner Partie mehr als zwei Gegentore kassiert, diesmal gab es in der ersten Halbzeit gleich drei Hütten eingeschenkt!

Haben sich die Greifswalder schon zu sicher gefühlt? Der designierte Meister des Nordostens verlor am Samstagnachmittag sein erst zweites Saisonspiel.

Diese Niederlage kam komplett aus dem Nichts: GFC-Coach Lars Fuchs dürfte nach Erklärungsansätzen suchen. (Archivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

GFC-Trainer Lars Fuchs kommentierte bei Ostsport.TV: "Es gibt Spiele, wo alles zusammenkommt [...] wir waren nicht im Fokus."

Auch der Greifswalder Kapitän Niklas Brandt wirkte im Interview nach dem Spiel etwas ratlos, sprach von einem "gebrauchten Tag" und dass der GFC "keine Körperspannung" gehabt habe.

Positiv aus GFC-Sicht: Die Norddeutschen sind weiter an der Spitze, haben alles in der eigenen Hand. Erst recht am kommenden Freitag, wenn es zum Gipfeltreffen bei Verfolger Energie Cottbus kommt.

Die Lausitzer hatten am Freitagabend im Ost-Duell gegen Jena nur ein Remis geholt, am Ende war es sogar ein gewonnener Zähler auf den GFC.

Außerdem gewann freitags der BFC Dynamo gegen die U23 von Hertha BSC mit 1:0 (0:0) und schob das Toptrio oben sechs Runden vor Schluss ganz eng zusammen.