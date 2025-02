Knall in der Regionalliga! Dieser Verein zieht sich zur kommenden Saison zurück

FC Teutonia 05 Ottensen, hier im DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen, zieht sich zur kommenden Saison aus der Regionalliga zurück. © Marcus Brandt/dpa

Unabhängig vom sportlichen Ausgang der Saison, der Verein liegt aktuell auf Rang 14 der Regionalliga Nord, haben sich die Verantwortlichen zu diesem Schritt entschieden. "Der FC Teutonia 05 hat entschieden, nicht zur Saison 2025/26 in der Regionalliga Nord zu melden. Die Verantwortlichen und Sponsoren haben diesen Schritt nach reiflicher Überlegung getroffen", hieß es in einer Mitteilung.

Eigentlich wollte der Verein hoch hinaus, wollte in den professionellen Fußball, doch die fünfte Saison in der vierten Liga wird die vorerst letzte sein. Neben dem sportlichen Verpassen des Aufstiegs war auch ein fehlendes Drittliga-taugliches Stadion ein Grund für das Scheitern.

"Der Vereinsvorstand des FC Teutonia 05 bedankt sich ausdrücklich bei den Verantwortlichen, Sponsoren und Fans für das entgegengebrachte Vertrauen der letzten Jahre", erklärte der Verein weiter.

Teutonia war in der Saison 2019/20 in die Regionalliga aufgestiegen und mischte anfangs sogar ganz oben mit, doch der Sprung in die dritte Liga gelang nie. Da halfen auch die zahlreichen Trainerwechsel nicht. So standen unter anderem die Ex-Profis Achim Hollerieth (51) oder Dietmar Hirsch (53) sowie der aktuelle Interimstrainer von Chemie Leipzig, David Bergner (51), an der Seitenlinie.