"Wir wollen den 1. Platz attackieren!" - Altglienicke rüstet auf und ist plötzlich Meisterfavorit?

Berlin - Diese Namen lassen die ganze Liga erzittern! Die Altglienicke-Kaliber John Anthony Brooks (33) und Tolga Cigerci (34) sind eine Kampfansage an die Regionalliga Nordost. Ist die VSG jetzt der große Meisterfavorit?

VSG-Trainer Dan Twardzik (35, l.) begrüßt seinen prominenten Neuzugang John Brooks (33) im Training. © IMAGO / Matthias Koch

Von den Namen und den Marktwerten auf transfermarkt.de haben die Südostberliner den wertvollsten Kader der Liga. TAG24 sprach mit Coach Dan Twardzik über die Favoritenrolle der VSG:

"Wir wollen nächstes Jahr den ersten Platz attackieren. Alles andere wäre gelogen", hielt der 35-Jährige gar nicht erst hinterm Berg. Alle investieren im Jahr des direkten Aufstiegs - Altglienicke spricht es aus!

"Wir spielen teilweise schon guten Fußball, haben auch gut nachverpflichtet, sind auch in der Breite gut aufgestellt. Wir haben Ambitionen, das sieht man auch an den Spielern, die man verpflichtet hat", ergänzte Twardzik.

Schon am Freitag hatte Altglienicke im Test gegen Zweitliga-Aufsteiger Cottbus (1:1) die Liga in Staunen versetzt: "Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir ganz gut drücken können, hätten da ein, zwei Tore eventuell mehr schießen können. Aber für das zweite Testspiel ist das alles in Ordnung", ordnete der Trainer ein.

Vor allem, weil der Altglienicker Achtungserfolg leistungsgerecht war. Die VSG ist dem FCE zwar zehn Tage in der Vorbereitung voraus, ein Klassenunterschied war aber an dem Abend kaum sichtbar.

"Wir haben zwei harte Wochen hinter uns. In der dritten Woche haben wir etwas weniger im Athletischen gemacht, sondern mehr im taktischen Fokus", so Twardzik. Das Ergebnis: Altglienicke zeigt eine beängstigende Frühform.