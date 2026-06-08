Ostklubs gehen leer aus: Regionalliga-Shootingstar unterschreibt bei Bundesliga-Reserve

Frankfurt am Main - Die Katze ist aus dem Sack! Der neue Klub von George Didoss (21), Shootingstar dieser Saison in der Regionalliga Nordost, steht fest.

George Didoss (21) verlässt Babelsberg 03 und schließt sich der U21 von Eintracht Frankfurt an. © IMAGO / Creativ Sportpicture

Der Zauberfuß verlässt den Osten und hat sich für die U21 von Eintracht Frankfurt, Rückkehrer in die Regionalliga Südwest, entschieden. Dies gab die SGE am Montag bekannt.

"George ist ein Spieler, der eine hohe Spielintelligenz besitzt und sich clever in freien Räumen anzubieten und zu positionieren weiß. Wir freuen uns, mit ihm in der U21 den nächsten Schritt seiner Entwicklung zu gehen", erklärt Frankfurts Kaderplaner U17 bis U21, Nino Berndroth (39).

Nach TAG24-Informationen steht der Transfer seit gut zwei Wochen fest, Didoss hat für zwei Jahre unterschrieben. Dem Vernehmen nach habe das Gesamtpaket der Eintracht aus Perspektive, Spielstil, Trainings- und Rahmenbedingungen den Ausschlag gegeben.

Der offensive Mittelfeldspieler hatte diese Saison in Babelsberg den Durchbruch geschafft, 19 Torbeteiligungen zum 11. Platz beigesteuert. Diese Quote gilt es jetzt in der ebenso starken Regionalliga Südwest zu bestätigen.