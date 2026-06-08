Ostklubs gehen leer aus: Regionalliga-Shootingstar unterschreibt bei Bundesliga-Reserve
Frankfurt am Main - Die Katze ist aus dem Sack! Der neue Klub von George Didoss (21), Shootingstar dieser Saison in der Regionalliga Nordost, steht fest.
Der Zauberfuß verlässt den Osten und hat sich für die U21 von Eintracht Frankfurt, Rückkehrer in die Regionalliga Südwest, entschieden. Dies gab die SGE am Montag bekannt.
"George ist ein Spieler, der eine hohe Spielintelligenz besitzt und sich clever in freien Räumen anzubieten und zu positionieren weiß. Wir freuen uns, mit ihm in der U21 den nächsten Schritt seiner Entwicklung zu gehen", erklärt Frankfurts Kaderplaner U17 bis U21, Nino Berndroth (39).
Nach TAG24-Informationen steht der Transfer seit gut zwei Wochen fest, Didoss hat für zwei Jahre unterschrieben. Dem Vernehmen nach habe das Gesamtpaket der Eintracht aus Perspektive, Spielstil, Trainings- und Rahmenbedingungen den Ausschlag gegeben.
Der offensive Mittelfeldspieler hatte diese Saison in Babelsberg den Durchbruch geschafft, 19 Torbeteiligungen zum 11. Platz beigesteuert. Diese Quote gilt es jetzt in der ebenso starken Regionalliga Südwest zu bestätigen.
George Didoss sagt unter anderem Erzgebirge Aue und dem Hallescher FC ab
Weiterer Vorteil: Im Südwesten liegt ein bundesweit noch mal sportlicher anderer Fokus auf der Staffel. Vor einem Jahr, als Didoss in Babelsberg Ergänzungsspieler war, kannte ihn über den Nordosten hinaus auf gut Deutsch keine Sau.
Das hat sich nach dieser Spielzeit geändert. Wie TAG24 erfuhr, sollen unter anderem Erzgebirge Aue, der Hallescher FC und die VSG Altglienicke bis zuletzt um den Durchstarter gebuhlt haben.
Auch die U23 von Borussia Mönchengladbach sowie die U21 des VfL Bochum galten bis zum Schluss als aussichtsreiche Kandidaten.
In Babelsberg hatte Didoss im Winter seinen Abschied angekündigt. Der gebürtige Berliner war im Sommer 2024 von Regionalliga-Aufsteiger Hertha Zehlendorf an den Babelsberger Park gewechselt.
Titelfoto: IMAGO / Creativ Sportpicture