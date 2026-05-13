Paukenschlag bei Regionalliga-Neuling: Erfolgstrainer kurz nach Aufstiegscoup weg!

Stahnsdorf - Seit Samstag steht der RSV Eintracht als erster Aufsteiger in die "kleine Champions League des Ostens" fest. Doch für das Abenteuer Regionalliga Nordost muss sich der Neuling plötzlich einen neuen Trainerstab suchen.

Patrick Hinze (40, l.) und Jörg Miekley ballen die Faust: Sie führten den RSV Eintracht aus der 7. Liga in die "Champions League des Ostens". © IMAGO / PIC ONE

Wie die Brandenburger vier Tagen nach dem größten Triumph der Fußballgeschichte des Vereins bekannt gaben, verlassen die Aufstiegsmacher Patrick Hinze (40) und Jörg Miekley den Verein.

Bemerkenswert: Hinze verlässt den Verein nach 15 Jahren Tätigkeit als Spieler wie Trainer, Miekley nach sogar 25 Jahren an der Seitenlinie diverser Mannschaften.

Die Meldung ist mitten im Aufstiegsjubel ein echter Paukenschlag, die beiden Trainer prägten über Jahre den Verein, führten die Erste Mannschaft zum Titel in der Landesliga 2019, zum Aufstieg in die Oberliga 2020 und zuletzt zur Meisterschaft in jener Spielklasse.

Der Abschied erfolgt am Höhepunkt ihres Schaffens, Familienvater Hinze ging fernab des Fußballs einem geregelten Job nach.