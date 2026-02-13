Regionalliga Nordost: Ein Drittel dagegen! NOFV beschließt weitere Wochen-Spieltage

Leipzig - Trotz eines späteren Jahresstarts wurden witterungsbedingt in der Regionalliga Nordost schon wieder mehrere Spieltage abgesagt. Damit soll ab der kommenden Saison Schluss sein.

Wegen ortsübergreifender Unbespielbarkeit der Plätze hat sich der NOFV auf einen späteren Rückrunden-Start geeinigt. (Archivbild) © Picture Point/Gabor Krieg

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) teilte nach seiner Staffeltagung am Freitag mit, dass "erneut um Prüfung eines späteren Rückrundenstarts gebeten" wurde, obwohl bisher "alle Vereinswünsche berücksichtigt und der Rahmenterminplan einstimmig beschlossen wurden".

Eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Nordost-Vereine - also zwölf von 18 Teams - habe sich daraufhin für die Einführung von zwei zusätzlichen Wochenspieltagen ausgesprochen.

Diese werden auf den 4./5. August 2026 und auf den 6./7. April 2027 gelegt. Die beiden bisherigen Wochenspieltage liegen am 25./26. August 2026 und am 15./16. September 2026.

Gleichzeitig wird die Winterpause zwei Wochen nach hinten geschoben, beginnt nach dem 20. Spieltag, der vom 11. bis 13. Dezember 2026 ausgetragen wird. Die Rückrunde beginnt am Wochenende 12. bis 14. Februar 2027.