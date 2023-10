29.10.2023 15:31 Platz eins in der 90. Minute! Greifswalder Glücksgefühle im Gipfeltreffen

Was für ein wildes Gipfeltreffen in Greifswald! Mit einem Treffer in der 90. Minute sichert dem GFC wieder den Platz an der Sonne der Regionalliga Nordost.

Von Lukas Schulze

Greifswald - Was für ein wildes Gipfeltreffen in Greifswald! Lange sah es danach aus, als ob Effektivität Quantität vor dem Tor schlagen würde, doch mit einem Treffer in der 90. Minute sicherte sich der GFC ein 1:1 (0:0) gegen Cottbus und den Platz an der Sonne. Das Überraschungsteam der Regionalliga Nordost: Der Greifswalder FC grüßt wieder von der Spitze. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche Spitzenspiel an der Ostsee! Schon vor dem Anpfiff war klar: Wer diese Partie gewinnt, krönt sich zum Tabellenführer der Regionalliga Nordost. Doch in Halbzeit eins präsentierte sich nur Überraschungsteam Greifswald wie ein Topteam! Cottbus in auswärtsblau fand überhaupt nicht ins Spiel - dank eines starken GFC! Die Norddeutschen legten los wie die Feuerwehr - David Vogt traf nach zwei Minuten nur das Aluminium, eine Minute später zwang GFC-Topstürmer Soufian Benyamina Energie-Torwart Alexander Sebald zu einer Glanzparade. Regionalliga Kreuzbandriss bei Energies Kapitän Borgmann: So will der Verein reagieren! Greifswald weiterhin am Drücker, ein Freistoß von Jorik Wulff segelte in der 29. Minute aufs Tordach. Vorausgegangen war ein strittiges Tackling von Jonas Hildebrandt, der nur Gelb sah. Der GFC forderte vehement Rot - der Energie-Kapitän war letzter Cottbuser auf weiter Flur, allerdings auch ein weiterer GFC-Akteur mitgelaufen. Dieser kam im Anschluss an den Ball, weshalb Schiedsrichter Christopher Gaunitz wohl nur auf Freistoß entschied. So hatten tief stehende Cottbuser Glück, dass sie mit dem 0:0 in die Pause gingen. Greifswald hatte deutlich mehr Ballbesitz und Torchancen. Regionalliga Nordost: Energie Cottbus mit langen Gesichtern nach spätem Ausgleich Die Erlösung in der 90. Minute! Soufian Benyamina (1.v.l.) schoss den Greifswalder FC wieder an die Spitze. Energie-Torschütze Tim Heike (v.) ist bedient. © IMAGO / Matthias Koch Dieses Bild sollte sich im zweiten Durchgang ändern, plötzlich nahm auch Cottbus am Spiel teil und kam vor allem über Konter - wie Timmy Thiele in der 51. Minute - zu Chancen. Minute um Minute erlangte das Team von Claus-Dieter Wollitz mehr Zugriff und Spielanteile. Und plötzlich stand da Tim Heike (54.) nach einer Hereingabe von Phil Halbauer frei und stach zu! Die schmeichelhafte Führung für die Lausitzer. Greifswald brauchte einen Moment um sich zu schütteln, hatte durch Joker Guido Kocer kurz darauf einen Riesen zum Ausgleich, doch der Routinier vergab kläglich. Regionalliga Befreiungsschlag für Jena? Klingbeil bremst: "Erfolg ist ein scheues Reh" Es entwickelte sich ein offenes, rassiges Spiel. Cottbus wiederum versiebte einen guten Konter durch Cedric Euschen (68.) und verteidigte hinten mit Mann und Maus das eigene Tor. Die Gastgeber verzweifelten derweil reihenweise an Cottbus-Keeper Sebald und an sich selbst. Bis in der 90. Minute Goalgetter Benyamina sich in einem Gestocher im Strafraum entscheidend durchsetzte und einnetzte - die Tabellenführung für den GFC! Lange Gesichter bei den Cottbusern. Für den weiterhin ungeschlagenen Gastgeber Greifswald ein am Ende doch noch versöhnlicher Nachmittag vor einer GFC-Rekordkulisse von 3907 Zuschauern (darunter 1000 Auswärtsfans aus Cottbus). Energie Cottbus muss mit dem Punktgewinn nach einer langen überschaubaren Leistung zufrieden sein. Bereits in der Vorwoche gegen Jena (0:2) war die Wollitz-Elf nicht an ihr Leistungsoptimum gekommen. Statistik zum Regionalliga-Nordost-Spiel zwischen dem Greifswalder FC und Energie Cottbus Regionalliga Nordost, 12. Spieltag: Greifswalder FC - Energie Cottbus 1:1 (0:0) Greifswalder FC: Jakubov - Kratzer (90.+5 Farr), Eglseder (46. Adewole), Schemdemann, Coskun - Brandt - Daedlow (81. Cabrera), Wulff (60. Weilandt) - Vogt, Eshele (60. Kocer), Benyamina Energie Cottbus: Sebald - Slamar, Hidlebrandt, Campulka, Hasse - Putze - Hofmann (46. Pelivan), Euschen (73. Juckel) - Heike, Thiele, Halbauer (59. Prokopenko) Schiedsrichter: Christopher Gaunitz Zuschauer: 3907 Tore: 0:1 Heike (54.), 1.1 Benyamina (90.) Gelbe Karten: - / Hildebrandt

Titelfoto: Bildmontage: Imago / Matthias Koch