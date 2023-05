Regionalliga-Gipfel am Samstag: Macht Energie Cottbus die Meisterschaft klar?

Cottbus - Energie Cottbus steht kurz vor der Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Mit einem Sieg am Samstag gegen Rot-Weiß Erfurt könnten die Lausitzer Meister werden.

Das Team von Energie Cottbus hatte zuletzt vielfach Grund zum Jubeln und führt die Tabelle der Regionalliga Nordost an. © Picture Point / Roger Petzsche

Nach Jahren in der fußballerischen Bedeutungslosigkeit steht der Verein um Trainer Claus-Dieter "Pelé" Wollitz (57) kurz vor der Meisterschaft. Cottbus führt die Regionalliga Nordost mit vier Zählern Vorsprung auf Rot-Weiß Erfurt an der Tabellenspitze.

Gibt es gegen den Aufsteiger einen Sieg, wären die Lausitzer, bei noch zwei ausstehenden Spieltagen, nicht mehr vom Platz an der Sonne zu verdrängen. Doch die Meisterschaft wäre nur Schritt eins - anschließend ständen Entscheidungsspiele gegen voraussichtlich die SpVgg aus Unterhaching auf dem Plan.

Um den ersten Schritt zu gehen, können die Cottbuser auf ein volles Stadion bauen - bis Donnerstag-Nachmittag waren bereits 18.000 Tickets abgesetzt, Regionalliga-Zuschauerrekord für die Lausitzer.

Auch sportlich zeigte sich Energie zuletzt in bestechender Verfassung. Am vergangenen Wochenende gab es einen souveränen 3:1-Sieg über Germania Halberstadt. Generell holte man aus den letzten fünf Partien 13 Zähler, auch in der Jahrestabelle hat man sich auf Platz 1 geschoben.

Und: Die Cottbuser haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen - damals gab man eine 2:0-Führung im Erfurter Steigerwaldstadion aus der Hand, RWE egalisierte das Ergebnis binnen vier Minuten.