Regionalliga Nordost: Absagen-Flut geht weiter, schon wieder fallen zwei Partien aus!

Berlin - Bereits am vergangenen Wochenende fielen acht von neun Begegnungen der Regionalliga Nordost der Witterung zum Opfer. Und es wird nicht besser: Auch für den kommenden 17. Spieltag sind die ersten zwei Begegnungen abgesetzt!

Im Berliner Poststadion kann aufgrund der Witterung der jüngsten Tage mal wieder nicht gespielt werden. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Erneute Zwangspause in der Regionalliga Nordost! Wie der NOFV über fussball.de verkündete, müssen vier Teams aus dem Großraum Berlin am Wochenende in die Röhre gucken.

Nachdem am Dienstag bereits die Partie zwischen der VSG Altglienicke und dem SV Babelsberg abgesagt wurde, kann auch beim Berliner AK nicht gespielt werden.

"Die Witterungsverhältnisse der vergangenen Tage, mit der Mischung aus Frost und Schneefall, haben dem Rasen im Poststadion nicht gutgetan", teilte Gastverein BFC Dynamo auf seiner Homepage mit.

Damit sind der Tabellenerste, Zweite, Vierte und Sechste erneut zum Zuschauen verdammt.

Da eine Rasenheizung in der Regionalliga Nordost keine Pflicht ist, konnte nur das thüringische Duell zwischen Carl Zeiss Jena und dem ZFC Meuselwitz (1:0) am 16. Spieltag ausgetragen werden.