Regionalliga Nordost: Drei Teams setzen sich ab - was macht sie so stark?

Leipzig - Aus zehn mach drei! Knapp zehn Spieltage vor Saisonende haben sich in der Regionalliga Nordost drei Mannschaften von dem Rest der Masse abgesetzt, die die Meisterschaft und die folgenden Aufstiegsspiele mit voller Wucht in Angriff nehmen. TAG24 beleuchtet die Stärken der drei Spitzenteams.

Sieg im direkten Duell: Cottbus und 2:0-Torschütze Malcolm Badu (25, l.) schalteten durch das 2:0 im Topspiel bei Lok einen weiteren Kontrahenten im Aufstiegskampf aus. © Picture Point / Roger Petzsche

Siege in den direkten Duellen: Der ein oder andere Sympathisant von Energie Cottbus dürfte am Sonntagabend tief durchgeatmet haben. Denn nach den beiden Last-Minute-Siegen der Konkurrenz am Freitag zogen die Lausitzer in Probstheida mit einem Dreier nach.

Durch die jüngsten Erfolge hat sich wie im Winter prognostiziert ein Top-Trio aus Rot-Weiß Erfurt, der VSG Altglienicke und eben Energie Cottbus herausgeschält.

Alle übrigen Konkurrenten wurden in den direkten Aufeinandertreffen abgeschüttelt. Dies bekamen vor allem der Chemnitzer FC, Lok Leipzig und Chemie Leipzig zu spüren, die in den Sechs-Punkte-Spielen stets den Kürzeren zogen.

Einzig Carl Zeiss Jena geht noch auf Tuchfühlung zur Spitze (sieben Punkte Rückstand), ihnen hängt aber der hergeschenkte Sieg im Thüringenderby (2:2) nach, sonst wäre man bis auf vier Zähler dran.

Mentale Stärke: Bemerkenswert ist die Überzeugung und der Glaube an die eigenen Qualitäten. Mehrere Energie-Akteure sprachen im Nachgang der Sonntagspartie davon, dass der Schlüssel war, trotz 0:0 zur Pause geduldig zu bleiben.

Erfurt feierte zuletzt drei 1:0-Siege und die späte Aufholjagd im Thüringenderby. Und Altglienicke gewinnt seit Wochen jedes Spiel (sieben Siege in Folge), selbst wenn die Leistungen wie in Chemnitz oder Meuselwitz nur mäßig sind.

Passenderweise gehören die drei Klubs zu den Top vier, die in den letzten 15 Minuten die meisten Siege einfahren und in der Nachspielzeit die meisten Treffer erzielen.