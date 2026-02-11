29 Absagen sind zu viel! Neuer Negativrekord spaltet die Regionalliga Nordost

Berlin - Diese Zahl kann keinem gefallen! Auch am bevorstehenden Wochenende der Regionalliga Nordost fallen acht von neun Partien witterungsbedingt aus. TAG24 hat nachgerechnet: Ein neuer Negativrekord und emotionaler Tiefpunkt ist erreicht.

Das Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion ist inzwischen schneefrei, verfügt aber über keine Rasenheizung. (Archivbild) © privat

Summa summarum 29 witterungsbedingte Absagen sind Höchststand in den jüngsten vier Jahren - und vermutlich auch darüber hinaus. Dabei sind noch nicht mal Partien eingerechnet, die aus anderen Gründen verlegt werden mussten.

Stand Mittwochnachmittag wird am 22. Spieltag nur beim Chemnitzer FC (gegen Lok Leipzig) regulär gespielt.

Viele der anderen Stadien verfügen entweder über keine Rasenheizung oder der Betrieb dieser würde im Missverhältnis zu den Spieltagseinnahmen stehen. Denn: Eine verpflichtende Rasenheizung oder deren Einsatz gibt es erst ab der 3. Liga.

Deswegen kommt es seit Wochen zu kuriosen "Ausweichspielen", in denen reihenweise Regionalliga-Nordost-Teams gegeneinander testen, um im Spielrhythmus zu bleiben - dann aber auf Kunstrasen. Könnten dann nicht gleich alle Teams im Winter auf Kunstrasen spielen, anstatt unzählige Nachholspiele anzuhäufen?

Während der NOFV mit Wettbewerbsverzerrung anhand der verschiedenen Untergründe argumentiert, sind Spiele auf Kunstrasen in anderen der vier Regionalligen gang und gäbe. Und das ganz regulär (Schott Mainz und bis vergangene Saison Teutonia Ottensen lassen grüßen).