29 Absagen sind zu viel! Neuer Negativrekord spaltet die Regionalliga Nordost
Berlin - Diese Zahl kann keinem gefallen! Auch am bevorstehenden Wochenende der Regionalliga Nordost fallen acht von neun Partien witterungsbedingt aus. TAG24 hat nachgerechnet: Ein neuer Negativrekord und emotionaler Tiefpunkt ist erreicht.
Summa summarum 29 witterungsbedingte Absagen sind Höchststand in den jüngsten vier Jahren - und vermutlich auch darüber hinaus. Dabei sind noch nicht mal Partien eingerechnet, die aus anderen Gründen verlegt werden mussten.
Stand Mittwochnachmittag wird am 22. Spieltag nur beim Chemnitzer FC (gegen Lok Leipzig) regulär gespielt.
Viele der anderen Stadien verfügen entweder über keine Rasenheizung oder der Betrieb dieser würde im Missverhältnis zu den Spieltagseinnahmen stehen. Denn: Eine verpflichtende Rasenheizung oder deren Einsatz gibt es erst ab der 3. Liga.
Deswegen kommt es seit Wochen zu kuriosen "Ausweichspielen", in denen reihenweise Regionalliga-Nordost-Teams gegeneinander testen, um im Spielrhythmus zu bleiben - dann aber auf Kunstrasen. Könnten dann nicht gleich alle Teams im Winter auf Kunstrasen spielen, anstatt unzählige Nachholspiele anzuhäufen?
Während der NOFV mit Wettbewerbsverzerrung anhand der verschiedenen Untergründe argumentiert, sind Spiele auf Kunstrasen in anderen der vier Regionalligen gang und gäbe. Und das ganz regulär (Schott Mainz und bis vergangene Saison Teutonia Ottensen lassen grüßen).
Regionalliga Nordost: Winterspielplan mündet in ungleichen Verhältnissen und Englischen Wochen
In der "Champions League des Ostens" ist aufgrund des Spielkalenders und der Regularien ein Zustand erreicht, der die Liga spaltet und für ungleiche Verhältnisse sorgt.
Bestes Beispiel: Schlusslicht Hertha 03 Zehlendorf steht nach dem 22. Spieltag am Wochenende bei 17 Partien, der CFC dann schon bei 21.
Da die Südwestberliner außerdem im Halbfinale des Berliner Landespokals stehen, läuft alles auf fünf Englische Wochen hinaus.
Wollen die Vereine an der Absagenflut im Winter etwas ändern, sind sie selbst aufgefordert, dem NOFV Alternativen zu unterbreiten.
Für eine längere Winterpause wie in den anderen Staffeln müsste die Mehrheit der Nordost-Klubs entweder einem früheren Saisonstart zustimmen oder mehr reguläre Englische Wochen in den wärmeren Monaten zulassen.
Titelfoto: privat