Regionalliga Nordost: Titelrennen so offen wie selten zuvor!

Leipzig - Die Regionalliga Nordost startet am kommenden Freitag in die neue Saison. Angesichts der Fülle von Traditionsvereinen erscheint das Rennen um den Titel und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die 3. Liga so offen wie selten zuvor. Energie Cottbus geht nach den Niederlagen in den Aufstiegsspielen gegen SpVgg Unterhaching als Titelverteidiger erneut ins Rennen. Viele Klubs haben ihre Kader deutlich verstärkt.