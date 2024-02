Trainer-Zwist nach Energie-Spiel: "Es wird so lange gespielt, bis Cottbus gewinnt"

Cottbus - Diese Pressekonferenz hatte einiges an Zündstoff parat! BAK-Coach Volkan Uluc (54) holte nach dem Cottbuser Last-Minute-Glück zum großen Schlag gegen den FC Energie aus! Sein Ärgernis: die lange Nachspielzeit.

Seiner Meinung hatte Uluc zuvor in ebenjener Emotionalität nach Schlusspfiff auch bei Schiedsrichter Christian Allwardt kundgetan, sei daraufhin nach eigener Aussage von Cottbuser Seite beschimpft und angeschrien worden.

Nachdem es der Trainer-Veteran auf die freundliche Tour probiert hatte und den Cottbuser Kranken gute Genesung gewünscht hatte, polterte Uluc los: "Es wird so lange gespielt, bis Cottbus gewinnt."

Genau dieses Beispiel hielt Wollitz seinem aus vielen Schlachten in der Regionalliga Nordost bekannten Kollegen vor Augen.

Allerdings hatte Uluc ein Cottbus-Spiel nicht auf der Rechnung: Zum Rückrunden-Auftakt in Luckenwalde hatte Energie bei einer 1:0-Führung die "mega Nachspielzeit nicht überstanden" und ein direktes Eckentor zum bitteren Ausgleich kassiert.

Auf die nochmalige Nachfrage zu Uluc' Behauptung führte dieser aus: "Wenn Sie mir jetzt sagen können, wann es zuletzt zehn Minuten Nachspielzeit gab in den letzten Wochen, dann können wir uns da vielleicht noch mal drüber unterhalten" und schloss mit einem süffisanten Lächeln.

Energie Cottbus um 1:0-Torschütze Maximilian Krauß (27, v.M.) gewannen zum zweiten Mal ein Heimspiel in letzter Minute. (Archivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

Nichtsdestotrotz war der Zorn des BAK-Coaches menschlich. Uluc dürfte in diesem Moment dem verlorenen Zähler in der 90. Minute plus sieben nachgetrauert haben.

Lange hatten sich die Berlin-Moabiter dem Cottbuser Angriffsspiel tapfer widersetzt, zudem alle taktischen Kniffe ausgespielt.

Den Vorwurf der Schauspielerei seiner Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit häufig zu Boden ging, trat er entschlossen entgegen: "Wenn ein Spieler gefoult wird, dann bleibt er halt liegen."

Was nicht von der Hand zu weisen ist: Energie Cottbus gewinnt wieder mal ein Heimspiel in letzter Minute. Bereits das vorherige Heimspiel gegen Viktoria Berlin mutierte in der Schlussphase zum kompletten Irrsinn.

Ohne die beiden Last-Minute-Siege wäre der Aufstiegszug für Energie Cottbus vermutlich abgefahren.

So verkürzten die Lausitzer den Rückstand auf Spitzenreiter Greifswald auf sieben Zähler - und haben zwei Nachholer in der Hinterhand.