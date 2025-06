Stammspieler sagt Energie Cottbus ab! Wollitz verrät neue Details der Kaderplanung

Cottbus - Rückschlag in der Kaderplanung von Energie Cottbus : Stammverteidiger Niko Bretschneider (25) hat das Vertragsangebot der Lausitzer abgelehnt und verlässt den Drittligisten.

Linksverteidiger Niko Bretschneider (25, 1.v.l.) verlässt Energie Cottbus. Auch die Zukunft seines Defensiv-Partners Filip Kusic (29, 3.v.l.) ist offen. © Robert Michael/dpa/ZB

Dies teilte Pele Wollitz (59) TAG24 auf Anfrage am Rande des Donnerstagstrainings mit. "Er hat uns abgesagt, ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert", erklärte Energies Trainer-Manager.

Demnach habe Wollitz zweimal gemeinsam mit Co-Trainer Tobias Röder (27) und Präsident Sebastian Lemke (41) mit Bretschneiders Berater gesprochen und das Angebot erhärtet - sowohl für die 3. Liga als auch für das vormalige Szenario der 2. Bundesliga.

"In unserem Rahmen haben wir ein Top-Angebot unterbreitet. Er hat das nicht angenommen, das ist völlig legitim. Er hat sich für was anderes entschieden", so Wollitz.

Gerüchte gibt es seit Tagen um einen Wechsel zu Liga-Konkurrent 1. FC Saarbrücken, die händeringend nach einem Linksverteidiger fahnden. Die Saarländer sind am Mittwoch ins Training gestartet - allerdings ohne Bretschneider.

Auch Energies Suche nach einem Stamm-Linksverteidiger geht damit weiter. Im Training stellt sich dieser Tage Leon Guwara (28) vom FC Ingolstadt vor und soll am Wochenende beim Testspiel-Dreierpack in der Brandenburger Provinz seine Chance erhalten.