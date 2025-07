Großer Umbruch bei Energie Cottbus - der Dienstälteste muss gehen!

Cottbus - Die letzten offenen Vertragsfragen sind geklärt: Energie Cottbus geht ohne 13 Spieler der bisherigen Erfolgsmannschaft in die neue Saison. Am Montagabend bestätigte der Verein auf Instagram den Abgang von Tobias Hasse (29).

Tobias Hasse (29) war über sechs Jahre ein Cottbuser Vorbild an Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit, zuletzt aber auch Reservist. Ein neues Angebot bekam er nicht. © Frank Hammerschmidt/dpa

Demnach ist nach sechs Jahren und 154 Pflichtspielen für den Allrounder Schluss in der Lausitz. Der gebürtige Berliner verabschiedete sich emotional auf Instagram:

"Als ich vor 6 Jahren zu euch gestoßen bin, hätte ich nicht gedacht, wie viel mir dieser Verein heute bedeuten kann. Er war für mich so viel mehr als nur ein Arbeitsplatz - in diesem Verein, in der Stadt und vor allem in EUCH habe ich eine zweite Heimat gefunden, mit der ich mich immer verbunden fühlen werde."

Hasse zählte zu den Cottbuser Aufstiegshelden der Saison 2023/24, sammelte in der zurückliegenden Spielzeit aber nur knapp 1000 Spielminuten in der 3. Liga, meist als Außenverteidiger.

Energie wolle sich auf der Position jetzt neu orientieren.