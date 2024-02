Überholt Energie Cottbus die Konkurrenz? Wollitz: "Der BFC interessiert mich nicht"

Sieben Zähler auf Greifswald, zwei Punkte auf den GFC, zwei Nachholer in der Hinterhand - Energie Cottbus ist wieder in Schlagdistanz!

Möchte am Dienstagabend nach zuletzt durchwachsenen fünf Zählern aus drei Partien wieder die volle Punktzahl einfahren: BFC-Trainer Dirk Kunert (56). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Energie Cottbus empfängt am Dienstagabend die kriselnde U23 von Hertha BSC im LEAG Energie Stadion. Es ist die Partie vom 17. Spieltag, ursprünglich war sie vor Weihnachten terminiert.

Zeitgleich muss der BFC im Poststadion zum Berlin-Derby gegen den Berliner AK ran. Brisant: Bei einem Remis der Dynamos und einem Zwei-Tore-Sieg von Cottbus wären die Lausitzer am BFC vorbei!

Während bei den Hertha-Bubis angesichts von nur Platz 13 eine Trainer-Diskussion in Gange ist, sinnt der BAK unter Feuerwehrmann Volkan Uluc (54) auf Rache nach der späten 1:2-Pleite in Cottbus. Gemäß seiner Ansicht wurde am Samstag "so lange gespielt, bis Cottbus gewinnt".

Vielleicht kommt dem BAK der BFC gerade recht? Im November kegelten die Moabiter den Favoriten aus Hohenschönhausen höchst überraschend aus dem Berliner Landespokal.