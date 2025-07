Nanu, Zweitliga-Keeper im Training bei Energie Cottbus

Alles in Kürze

Moritz Schulze (24) stand in der abgelaufenen Saison dreimal in der 2. Liga für Fürth zwischen den Pfosten, hielt einmal seinen Kasten sauber. © IMAGO / Philipp Szyza

Energie ist nach dem Abgang von Eigengewächs Karl Pischon (21, zum VFC Plauen) auf der Suche nach einem neuen, dritten Keeper.

Schulze bringt die Erfahrung aus sechs Spielen in der 3. Liga und drei Partien in der 2. Bundesliga für Fürth, Paderborn und Halle mit. Der ganz große Durchbruch gelang ihm noch nicht.

Jetzt ist der 24-Jährige nach Ablauf seines Vertrags in Fürth auf Vereinssuche und bekommt in Cottbus die Chance, bestätigte Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) am Rande des Mittwochstrainings.

Klar ist damit auch: Probekeeper Max Böhnke (21, TSV Aubstadt), der sich in der ersten Woche vorstellte, wird nicht verpflichtet. Der Torhüter ist abgereist.

Weiterhin Trainingsgäste sind Justin Butler (24, zuletzt SV Sandhausen) und Leon Guwara (29, Vertrag beim FC Ingolstadt). Speziell der Linksverteidiger wirkt in der Truppe schon gut integriert.