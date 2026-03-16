Wird dieser Ex-Dynamo neuer Cheftrainer in der Regionalliga Nordost?
Luckenwalde - Fünf Jahre war Willi Weiße (37) Trainer bei Dynamo Dresden. Vor allen Dingen in der U19, später auch als Co-Trainer der Profis. Führt sein nächster Karriereschritt auf den Cheftrainer-Sessel eines Nordost-Klubs?
Wie TAG24 erfuhr, ist Weiße ganz heißer Kandidat beim FSV Luckenwalde. Dort wird zur neuen Saison der Trainerstuhl frei.
Erfolgscoach Michael Braune (39) bricht nach 13 Jahren als Spieler und zuletzt Herrentrainer seine Zelte vor den Toren Berlins ab und wechselt zum SV Babelsberg 03.
Die großen Fußstapfen, die Braune in fünf Jahren in der Regionalliga Nordost hinterließ, könnte ab Sommer Weiße ausfüllen. Der gebürtige Berliner passt perfekt ins ausgeschriebene Profil, das Luckenwaldes Geschäftsführer Hendrik Brösel im kicker formulierte:
Gesucht werde ein Trainer "mit regionalem Bezug, idealerweise mit Kenntnissen der Regionalliga Nordost sowie im Raum Berlin und Brandenburg und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler".
Kriterien, die auf Weiße zutreffen. Hinzu kommt: Brösel arbeitete mit ihm zweieinhalb Jahre im Nachwuchs von Union Berlin erfolgreich zusammen, ehe Weiße den Schritt nach Dresden wagte.
Willi Weiße hat seinen Abschied von Holstein Kiels U23 zum Saisonende bekannt gegeben
Nach seiner Zeit bei Dynamo zog es Weiße zur U23 von Holstein Kiel, mit der er vergangenen Sommer den Abstieg aus Regionalliga Nord nicht verhindern konnte.
Dennoch blieb der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz in Amt und Würden, etablierte das Team in die Spitzengruppe der Oberliga. Unabhängig davon teilte Weiße im Winter mit, ab Sommer "eine neue Herausforderung zu suchen".
Führt diese ihn zurück in seine Heimat und zum FSV Luckenwalde? Brösel bekräftigte: "Je schneller wir eine Lösung haben, desto besser ist es für die Klarheit im gesamten Verein. Aber die Entscheidung muss sitzen."
Mit Weiße wüsste Brösel bestens, wen er da bekäme.
Titelfoto: Lutz Hentschel