Wird dieser Ex-Dynamo neuer Cheftrainer in der Regionalliga Nordost?

Luckenwalde - Fünf Jahre war Willi Weiße (37) Trainer bei Dynamo Dresden . Vor allen Dingen in der U19, später auch als Co-Trainer der Profis. Führt sein nächster Karriereschritt auf den Cheftrainer-Sessel eines Nordost-Klubs?

Willi Weiße (37, M.) war bis Sommer 2024 bei Dynamo Dresden tätig. (Archivfoto) © Lutz Hentschel

Wie TAG24 erfuhr, ist Weiße ganz heißer Kandidat beim FSV Luckenwalde. Dort wird zur neuen Saison der Trainerstuhl frei.

Erfolgscoach Michael Braune (39) bricht nach 13 Jahren als Spieler und zuletzt Herrentrainer seine Zelte vor den Toren Berlins ab und wechselt zum SV Babelsberg 03.

Die großen Fußstapfen, die Braune in fünf Jahren in der Regionalliga Nordost hinterließ, könnte ab Sommer Weiße ausfüllen. Der gebürtige Berliner passt perfekt ins ausgeschriebene Profil, das Luckenwaldes Geschäftsführer Hendrik Brösel im kicker formulierte:

Gesucht werde ein Trainer "mit regionalem Bezug, idealerweise mit Kenntnissen der Regionalliga Nordost sowie im Raum Berlin und Brandenburg und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler".

Kriterien, die auf Weiße zutreffen. Hinzu kommt: Brösel arbeitete mit ihm zweieinhalb Jahre im Nachwuchs von Union Berlin erfolgreich zusammen, ehe Weiße den Schritt nach Dresden wagte.