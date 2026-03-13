Abfahrt nach Aachen! 900 Cottbus-Fans im Sonderzug - Schmiererei-Verbot an Bord

Cottbus/Aachen - Diese Fahrt wird ein echtes Abenteuer! Knapp 900 Energie -Fans steigen am Freitagmorgen in den Sonderzug, der zum Auswärtsspiel (Anstoß: 19 Uhr) nach Aachen tuckert.

Lang ist es her: Die letzte Fahrt mit einem Sonderzug liegt für Energie einige Jährchen zurück. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Insgesamt 25 Stunden dauert die Reise in die Kaiserstadt und zurück. Abfahrt 6.27 Uhr in der Lausitz, Rückkehr am Morgen des nächsten Tages.

Mit an Bord: viel gute Laune und eine Menge Alkohol, aber keine Glasflaschen und Drogen. Die sind genauso wenig gestattet wie Schmierereien oder Sticker an Klos, Tischen und Co.

Der von der Cottbuser Fanszene extra georderte Zug wird selbst verwaltet. Das bedeutet, dass die Organisatoren zur Rechenschaft gezogen werden, sollte sich der Reisetrupp danebenbenehmen.

120 Euro kostet der Spaß pro Nase, Eintrittskarte und Mottoartikel sind inklusive. Ab dem Aachener Hauptbahnhof geht es mit Shuttle-Bussen weiter zum Tivoli.

Dort werden weitere hundert Energie-Fans dazustoßen. Die Rede ist von insgesamt 1400 Reiselustigen unter den 24.000 Zuschauern, die den Flutlicht-Gipfel zum Auftakt des 29. Spieltags nicht verpassen wollen.