Sachsenpokal-Auslosung: 42 Duelle und 20 Freilose in der 1. Runde

Leipzig - Wer beerbt den 1. FC Lokomotive Leipzig als Sachsenpokal-Sieger der kommenden Saison 2023/24? Der erste Schritt zur Klärung dieser Frage wurde am Montagnachmittag gegangen, denn die 1. Pokalrunde wurde ausgelost. Noch ohne die ganz großen Namen, dafür aber mit tollen Lokalderbys.

Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist amtierender Sachsenpokal-Sieger. © Picture Point/Gabor Krieg

Als Losfee in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig war Madlen Straube, neue Mitarbeiterin für Frauen- und Mädchenfußball beim Sächsischen Fußballverband (SFV) am Werk, Pokalleiter Ulrich Günther und SFV-Vizepräsident Volkmar Beier waren ebenfalls vor Ort.

Neben den insgesamt sieben feststehenden Freilosen der Klubs der 3. Liga (steigen erst in 3. Runde ein) und Regionalliga Nordost (2. Runde) haben auch 13 andere Teams Glück und springen direkt in die 2. Runde.

Aus der Oberliga: VfB Auerbach 1906, FSV Motor Marienberg

Aus der Landesliga: SSV Markranstädt, VfL Pirna-Copitz 07

Aus der Landesklasse: SV Blau-Gelb Mülsen, Bornaer SV 91, SV Merkur 06 Oelsnitz/V., SC Syrau 1919, FV Blau-Weiß Zschachwitz, TSV Rotation Dresden 1990, SG Dresden Striesen, FV Gröditz 1911, SG Crostwitz 1981