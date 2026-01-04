Bruder gestorben, Vater schwer krank: Kevin Kampl macht Schluss mit Profifußball

Leipzig - Seit Wochen war Kevin Kampl (35) wegen des Todes seines Bruders Seki (51) bei RB Leipzig freigestellt, um für seine Familie da zu sein. Nun löst er seinen Vertrag beim Bundesligisten auf.

Kevin Kampl (35) hat seinen Vertrag bei RB Leipzig zum 31. Januar aufgelöst. © picture point/Sven Sonntag

Wie sein bisheriger Verein am Samstag mitteilte, wird das Kapitel RB Leipzig für den 35-Jährigen - zumindest als aktiver Profi - zum 31. Januar beendet.

"Die achteinhalb Jahre bei RB Leipzig werde ich für immer im Herzen tragen", äußerte sich der gebürtige Solinger. "Gemeinsam haben wir Geschichte geschrieben, die ersten Titel für den Klub gewonnen, große Momente erlebt und auch schwierige Phasen immer als Einheit gemeistert. Ich war in Leipzig sehr, sehr glücklich und bin sehr stolz auf das Erreichte."

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) könnte dem Publikumsliebling, der von seinem Noch-Arbeitgeber als "prägende Persönlichkeit und Identifikationsfigur" bezeichnet wird, aber einen Job im Klub anbieten, wenn er sich dafür bereit fühlt: "Die Tür bei RB Leipzig steht für Kevin immer offen."

Schäfer weiter: "Seine Entscheidung, in dieser Situation die Kräfte ausschließlich für seine Familie zu bündeln, verdient allergrößten Respekt und unterstreicht einmal mehr seinen einwandfreien Charakter."