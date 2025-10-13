Irre Sachsenpokal-Auslosung: Lok gegen Aue, Zwickau wieder zum Angstgegner

Leipzig - Einen Tag nach den letzten Partien der 3. Runde ist am Montag das Achtelfinale im Sachsenpokal ausgelost worden. Zwei super spannende Begegnungen wurden gezogen.

Im Mai krönte sich Lok gegen Aue zum Sachsenpokal-Champion. Schon Mitte November kommt es im Achtelfinale zur Final-Neuauflage. © Picture Point/Gabor Krieg

Drittligist FC Erzgebirge Aue, der die jüngsten beiden Endspiele gegen Lok Leipzig und Dynamo Dresden verloren hatte, wird Mitte November auswärts im Bruno-Plache-Stadion eine Runde weiter springen und sich für die Pokalschlappe vom Mai revanchieren wollen. Da zogen die Veilchen im Elfmeterschießen den Kürzeren, verpassten damit den Einzug in den DFB-Pokal.

Ein absolutes Topspiel, das Anja Kühn, Büroleiterin von Dr. Christiane Schenderlein im Deutschen Bundestag, gezogen hat.

Aber auch beim FSV Zwickau werden (böse) Erinnerungen wach. Der Regionalligist muss zum VfB Empor Glauchau. Dort waren die Schwäne vor einem Jahr gescheitert - ebenfalls im Achtelfinale, damals kickte Glauchau sogar noch eine Liga tiefer.

Der Chemnitzer FC hat das leichteste Los eines Regionalligisten erwischt, gastiert beim sechstklassigen Reichenbacher FC.

Überraschungs-Achtelfinalist SSV Fortschritt Lichtenstein, der Lipsia Eutritzsch ausschalten konnte, hat mit dem Dresdner SC den nächsten Sachsenligisten zu Gast.