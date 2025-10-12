Leutzscher Tunnel-Trauma: Lok gewinnt nächsten Leipziger Pokal-Fight

Leipzig - Auch das insgesamt fünfte Leipzig-Derby im Sachsenpokal geht an den 1. FC Lok ! Die Seitz-Truppe setzte sich in einem stimmungsvollen Duell der 3. Runde ohne Ausschreitungen mit 3:0 (0:0) gegen Erzrivale BSG Chemie durch und kann seinen Titel weiter verteidigen.

"Die Krone sitzt" teilen die Fans des amtierenden Pokalsiegers mit. © Picture Point/Roger Petzsche

21 Punkte trennen die Lokalrivalen in der Regionalliga Nordost, in der Lok zuletzt durch das 2:0 in Erfurt die Spitzenposition zurückerobern konnte, aber sich auch Chemie beim 3:0 gegen Altglienicke stark im Keller zurückmeldete.

Und die offensichtlich höhere Mannschaftsqualität konnte man auch am Sonntagabend erahnen. Auch wenn nicht die große Lücke wie in der Liga zu sehen war, gab es ein deutliches Chancenplus aufseiten der Hausherren, die in der 8. Minute einen Elfmeter haben wollten.

Nach ungenauem Rückpass verlor Marc Enke das Spielgerät an Mingi Kang, der an Djamal Ziane weitergab. In seinem 330. Lok-Spiel fiel der Stürmer nach Zweikampf mit Valon Aliji, der allerdings klar zuerst den Ball gespielt hatte.

Eine der besten Gelegenheiten gehörte Alexander Siebeck, der nach Eckball am stark abtauchenden Florian Horenburg scheiterte (26.). Auf der Gegenseite vergab Nils Lihsek das dickste Ding, konnte nach schönem Solo nicht am herauseilenden Andreas Naumann vorbeischieben (22.).

Hier und da hätten die Konkurrenten sicher gern auf ihre Toptorjäger zurückgegriffen. Doch sowohl Loks Ayodele Adetula (Infekt) und Stefan Maderer (Bank) als auch Chemies Stanley Ratifo (Länderspielreise) fehlten.