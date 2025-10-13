Chemie-Trainer zweifelt nach verkacktem Derby: "Zusammengefallen wie ein Kartenhaus!"

Leipzig - Holterdiepolter! Chemie Leipzigs Trainer Adrian Alipour (46) hat seine Mannschaft nach dem 0:3 im Sachsenpokal bei Lok Leipzig runderneuert und scharf kritisiert.

Angefressen aufgrund der zweiten Halbzeit: Adrian Alipour (46). © Picture Point / Roger Petzsche

"Es fühlt sich wie eine ganz katastrophale, ganz bittere Niederlage an", sagte er dem MDR. Mit dem Auftritt in den ersten 45 Minuten war der Coach, der nur drei seiner 13 Pflichtspiele gewinnen konnte, sehr zufrieden.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel im Bruno-Plache-Stadion aber schnell. "Wir wollten in den ersten zehn, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit dem Druck standhalten." Es folgte der Führungstreffer des späteren Doppeltorschützen Jonas Arcalean (28) in der 46. Minute und ein weiterer Hochkaräter nur 90 Sekunden später.

"Da sind wir zusammengefallen wie ein Kartenhaus", zeigte sich Alipour angefressen. "Wir haben absolut keine Entlastung mehr gehabt, ewig weit auseinander gestanden zwischen den Linien, keinen Zugriff mehr gehabt, keine gewonnenen Zweikämpfe, fußballerisch nichts investieren können. Wir haben uns fast ergeben."

Rumms! Der Rundumschlag hat gesessen.