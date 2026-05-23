23.05.2026 14:07 Sachsenpokal-Finale Zwickau gegen Aue live: "Alle in Schwarz"! Veilchen-Fans sind vor Ort

Sachsenpokal-Finale FSV Zwickau gegen Erzgebirge Aue live: "Alle in Schwarz"! Veilchen-Fans sind vor Ort

Von Sarah Fuchs

Zwickau - Das Sachsenpokal-Finale verspricht ein hochbrisantes Duell am Samstagnachmittag. Nach zwei Jahren treffen die beiden Erzrivalen FSV Zwickau und FC Erzgebirge Aue ab 15.30 Uhr wieder einmal aufeinander. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Partie auf dem Laufenden.

Während der FSV Zwickau zum ersten Mal den Sachsenpokal gewinnen möchte, geht es den Gästen aus Aue nach einer verkorksten Saison mit dem Abstieg aus der 3. Liga zumindest um ein wenig Wiedergutmachung. Wir berichten für Euch vor der Partie, während des Spiels und nach dem Abpfiff im Liveticker.

14.06 Uhr: Beide Busse parken friedlich am Stadion

Beide Busses - vom FSV Zwickau und Erzgebirge Aue - parken am Stadion.

Beide Busse vorm Stadion. © TAG24/Sarah Fuchs

14.01 Uhr: "Alle in Schwarz": Aue-Fans betreten das Stadion

Nachdem der Bus von Erzgebirge Aue im Stadion angekommen ist, sind auch die Fans da und betreten das Stadion. Das Motto des Tages: "Alle in Schwarz". Das dürfte in der prallen Sonne recht warm werden heute.

Die Fans von Aue am Eingang des Gästeblocks. © privat

Auch der Bus der Veilchen ist da. © TAG24/Sarah Fuchs

13.50 Uhr: Verzögerung am Einlass in Zwickau

Am Einlass der Blöcke B und C kommt es aufgrund einer technischen Störung aktuell zu Verzögerungen.

13.38 Uhr: Der FSV Zwickau ist am Stadion angekommen

Als Erstes fährt der Bus des Gastgebers am Stadion in Zwickau vor. Die Schwäne sind soeben angekommen.

Der Bus des FSV Zwickau ist am Stadion eingetroffen. © TAG24/Sarah Fuchs

13.30 Uhr: Der Pokalfluch des FSV Zwickau: Fünfmal im Finale, fünfmal Platz zwei

Der FSV Zwickau stand bereits fünfmal im Sachsenpokal-Finale, doch jedes Mal ging er leer aus. Dabei verlor er dreimal gegen den Bezirkskontrahenten Chemnitzer FC und zweimal gegen den Erzrivalen FC Erzgebirge Aue. Für Aue lief es hingegen besser. Sie schafften es bisher siebenmal ins Landespokal-Finale und gingen davon viermal als Sieger hervor.

Der FSV Zwickau kämpft am heutigen Samstag zum sechsten Mal im Finale um den Sachsenpokal. © Picture Point / Roger Petzsche

13.25 Uhr: Andrang am Eingang des Zwickau-Blocks kurz vor der Stadionöffnung

In Zwickau scheint die Sonne, ist herrlichstes Fußball-Wetter angesagt. Kurz vor der Öffnung der Stadiontore um 13.30 Uhr herrscht vor dem Fanblock des Gastgebers schon guter Andrang.

Vor dem Fanblock des FSV Zwickau ist schon einiges los. © TAG24/Sarah Fuchs

13.20 Uhr: Letztes Spiel für Urgestein von Erzgebirge Aue, Martin Männel?

Die Zukunft von Aue-Keeper Martin Männel (37) ist noch ungewiss. Für den 37-Jährigen müsse sehr viel passieren, dass er noch mal woandershin wechsle. Doch die Gespräche über seine (neue) Rolle laufen laut Vereinsvorstand noch. Die letzten drei Ligaspiele stand zumindest nicht Männel, sondern Louis Lord (22) im Tor. Doch auch er hüllt sich über seine Zukunft bisher in Schweigen. Beim heutigen Pokalfinale gegen FSV Zwickau setzt der FC Erzgebirge Aue zunächst noch einmal auf die langjährige Erfahrung von Männel. Der Verein geht auf seinen Wunsch ein und setzt den 37-Jährigen als Keeper ein.

Wird es das letzte Spiel für Martin Männel (37) beim FC Erzgebirge Aue? © Picture Point / Gabor Krieg

13 Uhr: Eskalation vor dem Derby: Fahrzeuge in Zwickau mit Aue-Parolen beschmiert

Die Rivalität zwischen den Fans von FSV Zwickau und Erzgebirge Aue sind in der Region bekannt. Dass die Gemüter bei einigen Fans bereits Tage zuvor erhitzt sind, war zu erwarten. Dennoch sorgten die beschmierten Fahrzeuge in der vergangenen Woche für Kopfschütteln. In der Nacht auf Donnerstag wurden in Zwickau 21 Postautos mit schwarzer, weißer, roter und violetter Farbe beschmiert. Die Schmierereien wiesen einen eindeutigen Bezug auf das Sachsenpokalfinale auf. Aufgrund der Inhalte gehe man laut Polizei von einer Täterschaft aus dem Auer Fanlager aus. Aber auch die Zwickauer blieben offenbar nicht untätig. Ein Bus wurde mit "Viola Merda" (zu Deutsch: Lila Scheiße) besprüht. Auch der Schriftzug "FSV" sowie das Kürzel "RK" für "Red Kaos", eine Zwickauer Ultragruppierung, wurden angebracht.

Insgesamt 21 Postautos und ein Bus wurden in Zwickau beschmiert. © Ralf Wendland

12.45 Uhr: Dynamo Dresden drückt dem FSV Zwickau die Daumen

Dynamo Dresden drückt im Sachsenpokal-Finale dem FSV Zwickau die Daumen. Die SGD pflegt mit den Schwänen seit Jahren eine Fan-Freundschaft. Die Schwarz-Gelben selbst sind durch ihren Status in der 2. Bundesliga bereits für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Die SGD postete am Samstag: "🖤💛 SGD 🤝 FSV ❤️🤍 Viel Erfolg für unsere Freunde aus Zwickau für das heutige Sachsenpokalfinale. Holt euch den Pott."

Dynamo und Zwickau pflegen eine Fan-Freundschaft. © Lutz Hentschel

12.30 Uhr: Franziska Wildfeuer leitet das Sachsenpokal-Finale zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue

Für das Sachsenpokal-Finale in der GGZ-Arena hat sich der Sächsische Fußball-Verband (SFV) auf Franziska Wildfeuer (32) vom SVV Markranstädt festgelegt. Dabei ist das nicht ihr erstes Pokalfinale in diesem Mai. Die Bayerin leitete bereits am 14. Mai das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln, wo sich der VfL Wolfsburg der FC Bayern gegenüberstanden. Beiden Vereine kennen Wildfeuer bereits. So pfiff sie unter anderem das Duell zwischen Chemie Leipzig und FSV Zwickau, das Zwickau 2:1 gewannen. Aue traf im April 2023 bei der Partie gegen Viktoria Köln auf die 32-Jährige. Dieses endete mit einem 1:1. Am heutigen Samstag wird ihr an der Seitenlinie von Michael Näther und Jens Klemm assistiert. Als Vierter Offizieller ist der Vogtländer Lars Albert eingeplant.

Vor neun Tagen pfiff Franziska Wildfeuer (32) noch beim DFB-Pokalfinale der Frauen. © Fabian Strauch/dpa

12 Uhr: Sachsenpokal-Kracher zwischen Zwickau und Aue: Wo wird das Spiel übertragen?

Das große Aufeinandertreffen zwischen FSV Zwickau und Erzgebirge Aue ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Doch wer keine Tickets ergattert hat, muss nicht in die Röhre schauen. Der komplette Finaltag der Amateure wird ab 11 Uhr in der ARD als Live-Konferenz übertragen. Außerdem gibt es auch bei TAG24 einen Liveticker zu allen Spielen. Wer das Spiel im Gesamten sehen möchte, muss auf die ARD-Mediathek oder auf sportschau.de zurückgreifen. Dort startet die Übertragung der gesamten Partie um 15.25 Uhr. Kommentieren wird es Thomas Kunze. Zudem gibt es auch verschiedene Public Viewings in der Umgebung. In Zwickau könnt Ihr es beispielsweise im Hof der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) ansehen und in Grünhain-Beierfeld an der Spiegelwaldbaude.

Die GGZ-Arena ist am Samstag ausverkauft. Wer das Spiel trotzdem nicht verpassen will, kann einen Livestream verfolgen. © Michael Thiele

11.40 Uhr: Sachsenpokal-Kracher zwischen Zwickau und Aue: So kommt Ihr heute ins Stadion

Aufgrund des brisanten Derbys wird in und um Zwickau mit hohem Verkehrsaufkommen gerechnet. In Zwickau selbst rät die Polizei, das Auto stehenzulassen und auf die Straßenbahnen zurückzugreifen. Ein Fahrticket ist in der Eintrittskarte für das Finalspiel mit inbegriffen. Zudem fahren die Straßenbahnen im Abstand von sieben bis acht Minuten anstelle des üblichen 15-Minuten-Taktes. Wer dennoch mit dem Auto fährt, kann entlang der Sternenstraße bis zur Höhe Max-Planck-Straße parken. Die Saisonparkkarten für P0 und P1 gelten jedoch an diesem Tag nicht. Die Parkflächen sind für Sponsoren, Offizielle und Verbandsvertreter reserviert. Die öffentlichen Verkehrsmittel könnten für die Auer Fans jedoch zur Herausforderung werden. Zwischen den beiden Städten herrscht derzeit Schienenersatzverkehr. Ab Hartenstein geht es nur noch mit dem Bus weiter. Die Polizei bittet die Gästefans, die über die A4 anreisen, diese an der Abfahrt Meerane zu verlassen. Wer über die A72 kommt, nimmt die Abfahrt Zwickau-Ost. Der Gästeparkplatz ist dann ausgeschildert, Ihr erreicht ihn über die Einmündung Mülsener Straße.

Die beiden Erzrivalen FSV Zwickau und FC Erzgebirge Aue kämpfen am heutigen Samstag um den Sachsenpokal. © Bildmontage: Picture Point/Roger Petzsche (2), Robert Michael/dpa

11.20 Uhr: Liveticker zum Sachsenpokalfinale FSV Zwickau gegen Erzgebirge Aue