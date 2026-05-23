23.05.2026 17:35 Sachsenpokal-Finale Zwickau gegen Aue live: Veilchen gewinnen 2:0

Sachsenpokal-Finale FSV Zwickau gegen Erzgebirge Aue: Tor für Veilchen, der Favorit führt

Von Michael Thiele, Sarah Fuchs

Zwickau - Das Sachsenpokal-Finale verspricht ein hochbrisantes Duell am Samstagnachmittag. Nach zwei Jahren treffen die beiden Erzrivalen FSV Zwickau und FC Erzgebirge Aue ab 15.30 Uhr wieder einmal aufeinander. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Partie auf dem Laufenden.

Während der FSV Zwickau zum ersten Mal den Sachsenpokal gewinnen möchte, geht es den Gästen aus Aue nach einer verkorksten Saison mit dem Abstieg aus der 3. Liga zumindest um ein wenig Wiedergutmachung. Wir berichten für Euch vor der Partie, während des Spiels und nach dem Abpfiff im Liveticker. Spielstand: FSV Zwickau - Erzgebirge Aue 0:1 (0:1)

17:32 Uhr: Aue-Chaoten schmeißen Pyrotechnik

Unschöne Szenen vor der Siegerehrung: Aue-Chaoten schmeißen Pyrotechnik in den angrenzenden Zwickauer Block. Um eine Eskalation zu vermeiden zieht sofort die Bereitschaftspolizei auf.

Aue-Chaoten schmeißen Pyrotechnik in Richtung der Zwickauer Fans. © Michael Thiele

Fazit zum Sachsenpokal-Finale

Erzgebirge Aue krönt sich zum Sachsenpokal-Sieger, wohingegen das Final-Trauma der Schwäne um eine Episode reicher ist. Markiert Martens den Ausgleich, wäre es nochmal spannend geworden. Stattdessen machte Bär per Kopf alles klar. Aue setzt sich unter dem Strich aufgrund der klareren Chancen durch und startet nächste Saison in der ersten DFB-Pokalrunde. Zwickau dagegen wartet weiterhin auf den ersten Sachsenpokal-Sieg.

Aue gewinnt das Sachsenpokal-Finale

90.+7. Minute: Erzgebirge Aue gewinnt das Sachsenpokal-Finale 90.+5. Minute: Sezer verpasst den Anschlusstreffer und schießt direkt auf Aue-Keeper Martin Männel. 90.+2. Minute: Tor für Erzgebirge Aue! 90. Minute: Sechs Minuten werden nachgespielt. 87. Minute: Martens Freistoß landet am Aluminium. 86. Minute: Gelb für Burghardt nach Foul an Breitenbücher. 85. Minute: Letzter Wechsel auf bei Zwickau: Nick Breitenbücher kommt für Veron Dobruna.

Erzgebirge Aue gewinnt das Sachsenpokal. © TAG24/Sarah Fuchs

FSV wechselt Torgarant "Zimbo" ein

83. Minute: Torschütze Jamilu Collins geht unter Pfiffen der Zwickauer Fans vom Platz. Maxim Burghardt geht für ihn auf den Platz. 83. Minute: "Zimbos" Kopfball geht nur knapp über das Tor. 80. Minute: Bevor der FSV Zwickau seine Ecke ausspielt, wechselt Aue doppelt. Luan Simnica und Julian Guttau machen Platz für Ricky Bornschein und Eric Uhlmann. 77. Minute: Gelb für Theo Martens: Taktisches Foul an Luan Simnica. 76. Minute: "Zimbo" kommt für Kilian Senkbeil. 75. Minute: Marc-Philipp Zimmermann ("Zimbo") macht sich unter dem Beifall der Zuschauer zum Wechsel bereit. Er steht vor seinem letzten Pflichtspieleinsatz für den FSV Zwickau. 73. Minute: Erste Ecke in der zweiten Halbzeit für Aue. 69. Minute: Auch Aue wechselt doppelt: Marvin Stefaniak und Jannic Ehlers kommen für Erik Weinhauer und Julian Günther-Schmidt.

Marc-Philipp Zimmermann läuft beim Sachsenpokal-Finale das letzte Mal für den FSV Zwickau auf. © TAG24/Sarah Fuchs

Aue sieht Gelb

66. Minute: Franziska Wildfeuer pfeift zur zweiten Trinkpause. 65. Minute: Dafür gehen Lucas Albert und Luca Prasse vom Platz. 64. Minute: Lennert Möbius und Theo Martens machen sich zum Wechsel bereit. 60. Minute: Spielverzögerung auf Auer Seite: Anthony Barylla sieht Gelb. 59. Minute: Der FSV jetzt klar am Drücker. Können die Schwäne die Wende herbeiführen?

Die zweite Hälfte beginnt ohne personelle Änderungen

57. Minute: Der steht auch gleich im Mittelpunkt, als er im Strafraum zu Boden geht. FSV fordert Elfmeter, doch Franziska Wildfeuer lässt weiterspielen. 54. Minute: Erster Spielerwechsel beim FSV: Lucas Eixler wird verletzungsbedingt durch Cemal Sezer ausgewechselt. 52. Minute: Luan Simnicia kommt gegen Sandro Sengersdorf zu spät und geht nur in den Mann. Dafür gibt's die erste gelbe Karte der Partie. 51. Minute: Konter von Zwickau durch Veron Dobruna, der den Ball durch das Mittelfeld nach vorne treibt und Lukas Eixler an der rechten Strafraumkante bedient. Der Offensiv-Akteur fackelt nicht lang, zielt ab, verfehlt das Tor aber um einen Meter.

Die zweite Hälfte beginnt. © TAG24/Sarah Fuchs

Erste Halbzeit endet mit 1:0-Führung für die Gäste

Die Schwäne begannen forsch und hatten über Prasse (9.) die erste dicke Gelegenheit zur Führung. Aue fand nach anfänglich fahrigem Spiel immer besser in die Partie und schnupperte bereits durch Erik Majetschak (13.) am ersten Tor. Jamilu Collins (31.) besorgte dann letztlich die Pausenführung für den Favoriten. Gemessen an der Anzahl der großen Chancen geht die in Ordnung. Zwickau muss nach dem Seitenwechsel kommen. Und mit Sicherheit wird Rico Schmitt dann auch seine Top-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann und Cemal Sezer in die Waagschale werfen.

Beim Sachsenpokal-Finale steht es zur Halbzeit 0:1 für Erzgebirge Aue. © TAG24/Sarah Fuchs

Favorit Erzgebirge Aue führt

45.+2. Minute: Die beiden Erzrivalen verabschieden sich nach zwei Minuten Nachspielzeit in die Halbzeitpause. 45.+2. Minute: Marcel Bär nur wenige Sekunden vor der Halbzeitpause mit großer Chance zum 0:2. 36. Minute: Der FSV versucht es über Außenverteidiger Kilian Senkbeil, aber mit dessen zentralen Schuss hat Martin Männel wieder keine Probleme. 31. Minute: Tor für Erzgebirge Aue durch Jamilu Collins! Der Favorit führt!

Jamilu Collins schießt in der 31. Minute das erste Tor am Samstagnachmittag. Aue führt 0:1. © Picture Point / Roger Petzsche

Trinkpause wird für taktische Anweisungen genutzt

27. Minute: Rico Schmitts Kalkül mit Lucas Albert in der Offensive geht voll auf. Der Zwickauer wird immer wieder in der Spitze gesucht. 24. Minute: Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer unterbricht die Partie für eine Trinkpause. Bei 27 Grad auch nötig. Beide Trainer nutzen die Pause für taktische Anweisungen. 23. Minute: Für Startsevs hartnäckiges Nachsetzen gibt es großen Applaus von den Rängen. 22. Minute: Der FSV kann das Spiel wieder offener gestalten und hält Aue vom eigenen Tor fern.

Nach den ersten 24 Minuten pfeift Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer zur Trinkpause. © Michael Thiele

Beide Trainer nutzen die Pause zur Abstimmung. © Michael Thiele

Gäste aus Aue machen Druck

19. Minute: Jetzt etwas Entlastung für den Regionalligisten: Lucas Eixlers Kopfball ist jedoch kein Problem für Martin Männel. 17. Minute: Andrej Startsev rettet kurz vor der Linie gegen den einschussbereiten Malone. Aue drückt jetzt hier auf die Führung. 15. Minute: Nach Foul von Luca Prasse an Erik Weinhauer gibt es Freistoß aus dem linken Halbfeld. 14. Minute: Zwickau jetzt unter Dauerdruck. Die Veilchen setzen sich am Strafraum des Erzrivalen fest. 13. Minute: Jetzt macht es Aue mal schnell über Marcel Bär und Julian Guttau. Zwickau kann es über eine Ecke klären. Die ist gleich richtig gefährlich. Lucas Hiemann verhindert mit Glanzparade gegen Erik Majetschak das 0:1.

Nach der ersten Großchance von Zwickau reagierte Aue und machte Druck. © TAG24/Sarah Fuchs

Erste Großchance für Zwickau

9. Minute: Im direkten Gegenzug rutscht Luca Prasses direkte Abnahme über den Spann und geht so knapp neben das Tor. Das hätte das 1:0 sein können - oder sogar müssen. 8. Minute: Im Anschluss an einen weiten Einwurf von Ryan Malone hat Aue die erste Halbchance. 6. Minute: Der Regionalligist versteckt sich nicht, sondern spielt mutig nach vorne. Bei Aue haben sich dafür schon die ersten Unkonzentriertheiten eingeschlichen. 2. Minute: Erste Ecke für Zwickau ...

Die Partie beginnt. © TAG24/Sarah Fuchs

15.16 Uhr: Konfetti-Choreo von Zwickauer Fans

Rotes Konfetti fliegt durch das gesamte Stadion. © TAG24/Sarah Fuchs

15.16 Uhr: Maximilian Somnitz bleibt in Zwickau

Nach den Gerüchten, dass der FC Erzgebirge Aue versucht hatte, Maximilian Somnitz ins Lößnitztal zu holen, nutzte der 22-Jährige die Gelegenheit vor dem Anpfiff, seine Verlängerung beim FSV bekannt zu geben. Zwei weitere Jahre bleibt er bei den Schwänen.

Maximilian Somnitz (22) bleibt zwei weitere Jahre in Zwickau. © TAG24/Sarah Fuchs

15.10 Uhr: Die Ränge füllen sich, volles Haus zum Sachsenpokal-Finale

Noch knapp 20 Minuten bis zum Anpfiff. Die Ränge füllen sich. Die GGZ-Arena freut sich über ein ausverkauftes Stadion zum Sachsenpokal-Finale. Insgesamt 9686 Fans konnten ein Ticket für das brisante Derby ergattern - davon gingen 1300 Tickets an die Gäste.

Die GGZ-Arena füllt sich. © TAG24/Sarah Fuchs

14.54 Uhr: Choreo im ganzen Stadion geplant

Im ganzen Stadion wurde rotes Konfetti in Tüten verpackt verteilt. Mit dem Einlaufen der Mannschaft und auf Kommando der Kurve soll das komplette Stadion von 10 runter zählen. Am Ende des Countdowns soll das Konfetti nach oben und die zum Teil ebenfalls verteilten Wurfrollen nach vorne geworfen werden. Zudem gibt es weitere Aufforderungen an die Zwickauer Fans. So sollen unter anderem gewonnen Zweikämpfe mehr denn je gefeiert werden und der "gegnerische Spieler ausgepfiffen und verunsichert" werden.

Im gesamten Stadion soll noch vor Anpfiff rotes Konfetti geworfen werden. © TAG24/Sarah Fuchs

14.46 Uhr: Aue-Fans gedenken Harald Mothes (†69)

In Gedenken an Harald Mothes (†69). © TAG24/Sarah Fuchs

14.30 Uhr: FSV Zwickau und Erzgebirge Aue laufen zum Warm-up ein

Erzgebirge Aue wird lautstark von den mitgereisten Fans begrüßt. © TAG24/Sarah Fuchs

Die Zwickauer Mannschaft wird mit tosendem Applaus empfangen. © TAG24/Sarah Fuchs

14.30 Uhr: Mannschaftsaufstellungen für Sachsenpokal-Finale steht

FSV Zwickau lässt beide Top-Stürmer "Zimbo" und Cemal Sezer vorerst auf der Bank. © Michael Thiele

14.06 Uhr: Beide Busse parken friedlich am Stadion

Beide Busse - vom FSV Zwickau und Erzgebirge Aue - am Stadion.

Beide Busse vorm Stadion. © TAG24/Sarah Fuchs

14.01 Uhr: "Alle in Schwarz": Aue-Fans betreten das Stadion

Nachdem der Bus von Erzgebirge Aue im Stadion angekommen ist, sind auch die Fans da und betreten das Stadion. Das Motto des Tages: "Alle in Schwarz". Das dürfte in der prallen Sonne recht warm werden heute.

Die Fans von Aue am Eingang des Gästeblocks. © privat

Auch der Bus der Veilchen ist da. © TAG24/Sarah Fuchs

13.50 Uhr: Verzögerung am Einlass in Zwickau

Am Einlass der Blöcke B und C kommt es aufgrund einer technischen Störung aktuell zu Verzögerungen.