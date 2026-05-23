Sachsenpokal-Finale Zwickau gegen Aue live: Veilchen gewinnen 2:0
Zwickau - Das Sachsenpokal-Finale verspricht ein hochbrisantes Duell am Samstagnachmittag. Nach zwei Jahren treffen die beiden Erzrivalen FSV Zwickau und FC Erzgebirge Aue ab 15.30 Uhr wieder einmal aufeinander. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Partie auf dem Laufenden.
Während der FSV Zwickau zum ersten Mal den Sachsenpokal gewinnen möchte, geht es den Gästen aus Aue nach einer verkorksten Saison mit dem Abstieg aus der 3. Liga zumindest um ein wenig Wiedergutmachung.
Wir berichten für Euch vor der Partie, während des Spiels und nach dem Abpfiff im Liveticker.
Spielstand:
FSV Zwickau - Erzgebirge Aue 0:1 (0:1)
17:32 Uhr: Aue-Chaoten schmeißen Pyrotechnik
Unschöne Szenen vor der Siegerehrung: Aue-Chaoten schmeißen Pyrotechnik in den angrenzenden Zwickauer Block. Um eine Eskalation zu vermeiden zieht sofort die Bereitschaftspolizei auf.
Fazit zum Sachsenpokal-Finale
Erzgebirge Aue krönt sich zum Sachsenpokal-Sieger, wohingegen das Final-Trauma der Schwäne um eine Episode reicher ist. Markiert Martens den Ausgleich, wäre es nochmal spannend geworden. Stattdessen machte Bär per Kopf alles klar.
Aue setzt sich unter dem Strich aufgrund der klareren Chancen durch und startet nächste Saison in der ersten DFB-Pokalrunde. Zwickau dagegen wartet weiterhin auf den ersten Sachsenpokal-Sieg.
Aue gewinnt das Sachsenpokal-Finale
90.+7. Minute: Erzgebirge Aue gewinnt das Sachsenpokal-Finale
90.+5. Minute: Sezer verpasst den Anschlusstreffer und schießt direkt auf Aue-Keeper Martin Männel.
90.+2. Minute: Tor für Erzgebirge Aue!
90. Minute: Sechs Minuten werden nachgespielt.
87. Minute: Martens Freistoß landet am Aluminium.
86. Minute: Gelb für Burghardt nach Foul an Breitenbücher.
85. Minute: Letzter Wechsel auf bei Zwickau: Nick Breitenbücher kommt für Veron Dobruna.
FSV wechselt Torgarant "Zimbo" ein
83. Minute: Torschütze Jamilu Collins geht unter Pfiffen der Zwickauer Fans vom Platz. Maxim Burghardt geht für ihn auf den Platz.
83. Minute: "Zimbos" Kopfball geht nur knapp über das Tor.
80. Minute: Bevor der FSV Zwickau seine Ecke ausspielt, wechselt Aue doppelt. Luan Simnica und Julian Guttau machen Platz für Ricky Bornschein und Eric Uhlmann.
77. Minute: Gelb für Theo Martens: Taktisches Foul an Luan Simnica.
76. Minute: "Zimbo" kommt für Kilian Senkbeil.
75. Minute: Marc-Philipp Zimmermann ("Zimbo") macht sich unter dem Beifall der Zuschauer zum Wechsel bereit. Er steht vor seinem letzten Pflichtspieleinsatz für den FSV Zwickau.
73. Minute: Erste Ecke in der zweiten Halbzeit für Aue.
69. Minute: Auch Aue wechselt doppelt: Marvin Stefaniak und Jannic Ehlers kommen für Erik Weinhauer und Julian Günther-Schmidt.
Aue sieht Gelb
66. Minute: Franziska Wildfeuer pfeift zur zweiten Trinkpause.
65. Minute: Dafür gehen Lucas Albert und Luca Prasse vom Platz.
64. Minute: Lennert Möbius und Theo Martens machen sich zum Wechsel bereit.
60. Minute: Spielverzögerung auf Auer Seite: Anthony Barylla sieht Gelb.
59. Minute: Der FSV jetzt klar am Drücker. Können die Schwäne die Wende herbeiführen?
Die zweite Hälfte beginnt ohne personelle Änderungen
57. Minute: Der steht auch gleich im Mittelpunkt, als er im Strafraum zu Boden geht. FSV fordert Elfmeter, doch Franziska Wildfeuer lässt weiterspielen.
54. Minute: Erster Spielerwechsel beim FSV: Lucas Eixler wird verletzungsbedingt durch Cemal Sezer ausgewechselt.
52. Minute: Luan Simnicia kommt gegen Sandro Sengersdorf zu spät und geht nur in den Mann. Dafür gibt's die erste gelbe Karte der Partie.
51. Minute: Konter von Zwickau durch Veron Dobruna, der den Ball durch das Mittelfeld nach vorne treibt und Lukas Eixler an der rechten Strafraumkante bedient. Der Offensiv-Akteur fackelt nicht lang, zielt ab, verfehlt das Tor aber um einen Meter.
Erste Halbzeit endet mit 1:0-Führung für die Gäste
Die Schwäne begannen forsch und hatten über Prasse (9.) die erste dicke Gelegenheit zur Führung. Aue fand nach anfänglich fahrigem Spiel immer besser in die Partie und schnupperte bereits durch Erik Majetschak (13.) am ersten Tor. Jamilu Collins (31.) besorgte dann letztlich die Pausenführung für den Favoriten.
Gemessen an der Anzahl der großen Chancen geht die in Ordnung. Zwickau muss nach dem Seitenwechsel kommen. Und mit Sicherheit wird Rico Schmitt dann auch seine Top-Stürmer Marc-Philipp Zimmermann und Cemal Sezer in die Waagschale werfen.
Favorit Erzgebirge Aue führt
45.+2. Minute: Die beiden Erzrivalen verabschieden sich nach zwei Minuten Nachspielzeit in die Halbzeitpause.
45.+2. Minute: Marcel Bär nur wenige Sekunden vor der Halbzeitpause mit großer Chance zum 0:2.
36. Minute: Der FSV versucht es über Außenverteidiger Kilian Senkbeil, aber mit dessen zentralen Schuss hat Martin Männel wieder keine Probleme.
31. Minute: Tor für Erzgebirge Aue durch Jamilu Collins! Der Favorit führt!
Trinkpause wird für taktische Anweisungen genutzt
27. Minute: Rico Schmitts Kalkül mit Lucas Albert in der Offensive geht voll auf. Der Zwickauer wird immer wieder in der Spitze gesucht.
24. Minute: Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer unterbricht die Partie für eine Trinkpause. Bei 27 Grad auch nötig. Beide Trainer nutzen die Pause für taktische Anweisungen.
23. Minute: Für Startsevs hartnäckiges Nachsetzen gibt es großen Applaus von den Rängen.
22. Minute: Der FSV kann das Spiel wieder offener gestalten und hält Aue vom eigenen Tor fern.
Gäste aus Aue machen Druck
19. Minute: Jetzt etwas Entlastung für den Regionalligisten: Lucas Eixlers Kopfball ist jedoch kein Problem für Martin Männel.
17. Minute: Andrej Startsev rettet kurz vor der Linie gegen den einschussbereiten Malone. Aue drückt jetzt hier auf die Führung.
15. Minute: Nach Foul von Luca Prasse an Erik Weinhauer gibt es Freistoß aus dem linken Halbfeld.
14. Minute: Zwickau jetzt unter Dauerdruck. Die Veilchen setzen sich am Strafraum des Erzrivalen fest.
13. Minute: Jetzt macht es Aue mal schnell über Marcel Bär und Julian Guttau. Zwickau kann es über eine Ecke klären. Die ist gleich richtig gefährlich. Lucas Hiemann verhindert mit Glanzparade gegen Erik Majetschak das 0:1.
Erste Großchance für Zwickau
9. Minute: Im direkten Gegenzug rutscht Luca Prasses direkte Abnahme über den Spann und geht so knapp neben das Tor. Das hätte das 1:0 sein können - oder sogar müssen.
8. Minute: Im Anschluss an einen weiten Einwurf von Ryan Malone hat Aue die erste Halbchance.
6. Minute: Der Regionalligist versteckt sich nicht, sondern spielt mutig nach vorne. Bei Aue haben sich dafür schon die ersten Unkonzentriertheiten eingeschlichen.
2. Minute: Erste Ecke für Zwickau ...
15.16 Uhr: Konfetti-Choreo von Zwickauer Fans
15.16 Uhr: Maximilian Somnitz bleibt in Zwickau
Nach den Gerüchten, dass der FC Erzgebirge Aue versucht hatte, Maximilian Somnitz ins Lößnitztal zu holen, nutzte der 22-Jährige die Gelegenheit vor dem Anpfiff, seine Verlängerung beim FSV bekannt zu geben. Zwei weitere Jahre bleibt er bei den Schwänen.
15.10 Uhr: Die Ränge füllen sich, volles Haus zum Sachsenpokal-Finale
Noch knapp 20 Minuten bis zum Anpfiff. Die Ränge füllen sich.
Die GGZ-Arena freut sich über ein ausverkauftes Stadion zum Sachsenpokal-Finale. Insgesamt 9686 Fans konnten ein Ticket für das brisante Derby ergattern - davon gingen 1300 Tickets an die Gäste.
14.54 Uhr: Choreo im ganzen Stadion geplant
Im ganzen Stadion wurde rotes Konfetti in Tüten verpackt verteilt. Mit dem Einlaufen der Mannschaft und auf Kommando der Kurve soll das komplette Stadion von 10 runter zählen. Am Ende des Countdowns soll das Konfetti nach oben und die zum Teil ebenfalls verteilten Wurfrollen nach vorne geworfen werden.
Zudem gibt es weitere Aufforderungen an die Zwickauer Fans. So sollen unter anderem gewonnen Zweikämpfe mehr denn je gefeiert werden und der "gegnerische Spieler ausgepfiffen und verunsichert" werden.
14.46 Uhr: Aue-Fans gedenken Harald Mothes (†69)
14.30 Uhr: FSV Zwickau und Erzgebirge Aue laufen zum Warm-up ein
14.30 Uhr: Mannschaftsaufstellungen für Sachsenpokal-Finale steht
14.06 Uhr: Beide Busse parken friedlich am Stadion
Beide Busse - vom FSV Zwickau und Erzgebirge Aue - am Stadion.
14.01 Uhr: "Alle in Schwarz": Aue-Fans betreten das Stadion
Nachdem der Bus von Erzgebirge Aue im Stadion angekommen ist, sind auch die Fans da und betreten das Stadion. Das Motto des Tages: "Alle in Schwarz". Das dürfte in der prallen Sonne recht warm werden heute.
13.50 Uhr: Verzögerung am Einlass in Zwickau
Am Einlass der Blöcke B und C kommt es aufgrund einer technischen Störung aktuell zu Verzögerungen.
13.38 Uhr: Der FSV Zwickau ist am Stadion angekommen
Als Erstes fährt der Bus des Gastgebers am Stadion in Zwickau vor. Die Schwäne sind soeben angekommen.
13.30 Uhr: Der Pokalfluch des FSV Zwickau: Fünfmal im Finale, fünfmal Platz zwei
Der FSV Zwickau stand bereits fünfmal im Sachsenpokal-Finale, doch jedes Mal ging er leer aus. Dabei verlor er dreimal gegen den Bezirkskontrahenten Chemnitzer FC und zweimal gegen den Erzrivalen FC Erzgebirge Aue.
Für Aue lief es hingegen besser. Sie schafften es bisher siebenmal ins Landespokal-Finale und gingen davon viermal als Sieger hervor.
13.25 Uhr: Andrang am Eingang des Zwickau-Blocks kurz vor der Stadionöffnung
In Zwickau scheint die Sonne, ist herrlichstes Fußball-Wetter angesagt. Kurz vor der Öffnung der Stadiontore um 13.30 Uhr herrscht vor dem Fanblock des Gastgebers schon guter Andrang.
13.20 Uhr: Letztes Spiel für Urgestein von Erzgebirge Aue, Martin Männel?
Die Zukunft von Aue-Keeper Martin Männel (37) ist noch ungewiss. Für den 37-Jährigen müsse sehr viel passieren, dass er noch mal woandershin wechsle. Doch die Gespräche über seine (neue) Rolle laufen laut Vereinsvorstand noch.
Die letzten drei Ligaspiele stand zumindest nicht Männel, sondern Louis Lord (22) im Tor. Doch auch er hüllt sich über seine Zukunft bisher in Schweigen.
Beim heutigen Pokalfinale gegen FSV Zwickau setzt der FC Erzgebirge Aue zunächst noch einmal auf die langjährige Erfahrung von Männel. Der Verein geht auf seinen Wunsch ein und setzt den 37-Jährigen als Keeper ein.
13 Uhr: Eskalation vor dem Derby: Fahrzeuge in Zwickau mit Aue-Parolen beschmiert
Die Rivalität zwischen den Fans von FSV Zwickau und Erzgebirge Aue sind in der Region bekannt. Dass die Gemüter bei einigen Fans bereits Tage zuvor erhitzt sind, war zu erwarten. Dennoch sorgten die beschmierten Fahrzeuge in der vergangenen Woche für Kopfschütteln.
In der Nacht auf Donnerstag wurden in Zwickau 21 Postautos mit schwarzer, weißer, roter und violetter Farbe beschmiert. Die Schmierereien wiesen einen eindeutigen Bezug auf das Sachsenpokalfinale auf. Aufgrund der Inhalte gehe man laut Polizei von einer Täterschaft aus dem Auer Fanlager aus.
Aber auch die Zwickauer blieben offenbar nicht untätig. Ein Bus wurde mit "Viola Merda" (zu Deutsch: Lila Scheiße) besprüht. Auch der Schriftzug "FSV" sowie das Kürzel "RK" für "Red Kaos", eine Zwickauer Ultragruppierung, wurden angebracht.
12.45 Uhr: Dynamo Dresden drückt dem FSV Zwickau die Daumen
Dynamo Dresden drückt im Sachsenpokal-Finale dem FSV Zwickau die Daumen. Die SGD pflegt mit den Schwänen seit Jahren eine Fan-Freundschaft.
Die Schwarz-Gelben selbst sind durch ihren Status in der 2. Bundesliga bereits für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Die SGD postete am Samstag: "🖤💛 SGD 🤝 FSV ❤️🤍 Viel Erfolg für unsere Freunde aus Zwickau für das heutige Sachsenpokalfinale. Holt euch den Pott."
12.30 Uhr: Franziska Wildfeuer leitet das Sachsenpokal-Finale zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue
Für das Sachsenpokal-Finale in der GGZ-Arena hat sich der Sächsische Fußball-Verband (SFV) auf Franziska Wildfeuer (32) vom SVV Markranstädt festgelegt.
Dabei ist das nicht ihr erstes Pokalfinale in diesem Mai. Die Bayerin leitete bereits am 14. Mai das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln, wo sich der VfL Wolfsburg der FC Bayern gegenüberstanden.
Beiden Vereine kennen Wildfeuer bereits. So pfiff sie unter anderem das Duell zwischen Chemie Leipzig und FSV Zwickau, das Zwickau 2:1 gewannen. Aue traf im April 2023 bei der Partie gegen Viktoria Köln auf die 32-Jährige. Dieses endete mit einem 1:1.
Am heutigen Samstag wird ihr an der Seitenlinie von Michael Näther und Jens Klemm assistiert. Als Vierter Offizieller ist der Vogtländer Lars Albert eingeplant.
12 Uhr: Sachsenpokal-Kracher zwischen Zwickau und Aue: Wo wird das Spiel übertragen?
Das große Aufeinandertreffen zwischen FSV Zwickau und Erzgebirge Aue ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Doch wer keine Tickets ergattert hat, muss nicht in die Röhre schauen.
Der komplette Finaltag der Amateure wird ab 11 Uhr in der ARD als Live-Konferenz übertragen. Außerdem gibt es auch bei TAG24 einen Liveticker zu allen Spielen.
Wer das Spiel im Gesamten sehen möchte, muss auf die ARD-Mediathek oder auf sportschau.de zurückgreifen. Dort startet die Übertragung der gesamten Partie um 15.25 Uhr. Kommentieren wird es Thomas Kunze.
Zudem gibt es auch verschiedene Public Viewings in der Umgebung. In Zwickau könnt Ihr es beispielsweise im Hof der Villa Mocc (Humboldtstraße 14) ansehen und in Grünhain-Beierfeld an der Spiegelwaldbaude.
11.40 Uhr: Sachsenpokal-Kracher zwischen Zwickau und Aue: So kommt Ihr heute ins Stadion
Aufgrund des brisanten Derbys wird in und um Zwickau mit hohem Verkehrsaufkommen gerechnet. In Zwickau selbst rät die Polizei, das Auto stehenzulassen und auf die Straßenbahnen zurückzugreifen. Ein Fahrticket ist in der Eintrittskarte für das Finalspiel mit inbegriffen. Zudem fahren die Straßenbahnen im Abstand von sieben bis acht Minuten anstelle des üblichen 15-Minuten-Taktes.
Wer dennoch mit dem Auto fährt, kann entlang der Sternenstraße bis zur Höhe Max-Planck-Straße parken. Die Saisonparkkarten für P0 und P1 gelten jedoch an diesem Tag nicht. Die Parkflächen sind für Sponsoren, Offizielle und Verbandsvertreter reserviert.
Die öffentlichen Verkehrsmittel könnten für die Auer Fans jedoch zur Herausforderung werden. Zwischen den beiden Städten herrscht derzeit Schienenersatzverkehr. Ab Hartenstein geht es nur noch mit dem Bus weiter.
Die Polizei bittet die Gästefans, die über die A4 anreisen, diese an der Abfahrt Meerane zu verlassen. Wer über die A72 kommt, nimmt die Abfahrt Zwickau-Ost. Der Gästeparkplatz ist dann ausgeschildert, Ihr erreicht ihn über die Einmündung Mülsener Straße.
11.20 Uhr: Liveticker zum Sachsenpokalfinale FSV Zwickau gegen Erzgebirge Aue
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zum Sachsenpokal-Finale zwischen dem FSV Zwickau und Erzgebirge Aue. Wir versorgen Euch vor dem Spiel mit allen wichtigen Informationen vor dem Anpfiff, während des Spiels und nach der Partie.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Sarah Fuchs, PICTURE POINT / Roger Petzsche