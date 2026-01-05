RB Leipzig im Camp: Jürgen Klopp schaut sich Trainingsspiel an

RB-Leipzig-Trainingslager im Liveticker: Das schweißtreibende Winter-Trainingslager in Portugal steht auf dem Plan. TAG24 ist mit dabei.

Von Nico Zeißler

Almancil (Portugal) - RB Leipzig ist kurz nach dem Jahreswechsel ins schweißtreibende Winter-Trainingslager nach Portugal gereist. TAG24 ist mit dabei und hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

5. Januar, 10.42 Uhr: Jürgen Klopp und Mario Gomez angekommen

Um 10.09 Uhr kamen auch Jürgen Klopp, Global Head of Sports von Red Bull, und der Technische Direktor Mario Gomez am Trainingszentrum "The Campus" an.

Jürgen Klopp ist am Montag im RB-Trainingslager angekommen. © picture point/Sven Sonntag

Mario Gomez (l.) und Jürgen Klopp (2.v.l.) sprechen mit Romulo, Antonio Nusa und Johan Bakayoko. © Nico Zeißler

5. Januar, 10.32 Uhr: Trainingstag mit Sprints eingeläutet

Nach der Erwärmung im Gym-Zelt ging es für die Spieler bei sonnigen 11 Grad und wolkenlosem Himmel raus auf den Rasen, um ein paar Sprints zu absolvieren.

Wolkenloser Himmel zum Trainingsstart am Montag. © Nico Zeißler

5. Januar, 9.35 Uhr: Statt Testspiel heute 11 gegen 11 auf dem Platz

Die Mannschaft von RB Leipzig wird heute erstmals im Trainingslager mit elf gegen elf Mann spielen. Da kein passender Testspielgegner gefunden wurde, ist der 45-minütige Kick das Alternativprogramm. Vorher wird Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer für eine Medienrunde zur Verfügung stehen.

4. Januar, 16 Uhr: Zweite Einheit läuft

Seit 15.30 Uhr läuft die zweite Trainingseinheit des Tages. Wieder auf dem Rasen im "The Campus", diesmal mit Fokus auf Standardsituationen.

4. Januar, 13.23 Uhr: Ridle Baku spricht über Kampl, WM und eigene Tore

Am Rande des Trainingslagers stand Nationalspieler Ridle Baku am Sonntagmittag für ein Statement bereit. Die wichtigsten Aussagen findet Ihr im Extra-Artikel: Baku über RB-Schlussstrich von Sitznachbar Kampl: "Hoffe, dass es sich richtig anfühlt!"

Ridle Baku (vorn r.) schirmt den Ball vor Tidiam Gomis ab. © picture point/Sven Sonntag

4. Januar, 12.20 Uhr: Marcel Schäfer jetzt auch am Start

Mit etwas Verspätung ist auch Marcel Schäfer (41) im Camp eingetroffen. Der Sport-Geschäftsführer packte auf dem Trainingsplatz direkt mit an und zeigte, was der Ex-Wolfsburger fußballerisch noch so auf Lager hat.

Verspätet im Trainingslager eingetroffen: Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41). © picture point/Sven Sonntag

4. Januar, 10.36 Uhr: Mehr Zuschauer als die ersten Tage

Im Gegensatz zu den beiden ersten Trainingstagen, an denen nur einige wenige Fans als Zuschauer vor Ort waren, haben sich heute rund 25 am "The Campus" eingefunden, um den RB-Spielern ganz nah zu sein.

Rund 25 Fans stehen am Trainingsplatz. © Nico Zeißler

4. Januar, 10.21 Uhr: Top-Bedingungen in Portugal

Die 25-köpfige Mannschaft wurde mit Sonnenschein und angenehmen 14 Grad begrüßt. Nach dem Anschwitzen gab es zunächst Passübungen und Bälle wurden hochgehalten. Aktuell werden in zwei kleinen Teams Torabschlüsse sowie Abwehrverhalten geübt. Auch das Spiel über die Außenpositionen ist verstärkt Teil des Tages.

4. Januar, 10.02 Uhr: Peter Gulacsi und Romulo trainieren nicht mit

Nachdem Peter Gulacsi und Romulo das Training am Samstag vorzeitig abbrechen mussten, werden beide Profis am Sonntag geschont. Der ungarische Keeper klage über Knieprobleme, den brasilianischen Stürmer schmerzt das Sprunggelenk. Auch heute trainieren Antonio Nusa und Johan Bakayoko individuell abseits der Mannschaft.

Musste die Einheit am Samstag wegen Knieproblemen abbrechen: Torhüter Peter Gulacsi. © picture point/Sven Sonntag

Der am Samstag am Sprunggelenk getroffene Romulo setzt die Sonntag-Einheiten aus. © picture point/Sven Sonntag

4. Januar, 8.55 Uhr: Heute erstmals zwei Rasen-Trainings

Bom dia aus Almancil. Am dritten Camp-Tag bittet Ole Werner sein Team erstmals für zwei Einheiten auf den Trainingsplatz. Ab 11 Uhr deutscher Zeit wird wie die Tage zuvor auf dem Rasen trainiert, 16.30 Uhr folgt dann noch ein Standardtraining auf dem Gelände von "The Campus". Eine Gym-Einheit am Nachmittag ist somit heute nicht geplant.

Sonntag stehen zwei Rasen-Trainings an. © picture point/Sven Sonntag

3. Januar, 14.45 Uhr: Conrad Harders Wechsel geschah nicht zu 100 Prozent freiwillig

Conrad Harder sei die Eingewöhnungszeit nach seinem Wechsel von Sporting Lissabon nach Leipzig im vergangenen Sommer leicht gefallen. "Ich fühle mich sehr gut im Team, es ist eine coole, nette Mannschaft, jeder hier ist sehr freundlich zu mir", so der Angreifer. Allerdings sei der Wechsel eine Sache gewesen, die er nicht komplett selbst entscheiden konnte. "Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, bin aber glücklich, in Leipzig zu sein."

Conrad Harder am Samstag in einer Medienrunde. © picture point/Sven Sonntag

3. Januar, 14.15 Uhr: Romulo bandagiert im Hotel

Nach dem Training, bei dem er von Kosta Nedeljkovic unsanft von den Beinen geholt wurde, lief Romulo nach dem Mittagessen wieder durchs Teamhotel - mit einer Bandage bis zum rechten Knöchel, aber ohne zu humpeln. Zur Fitness-Einheit 15.30 Uhr wird er am Start sein, sich aber möglicherweise auf die obere Körperhälfte konzentrieren.