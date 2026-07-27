Todesfall auf Stadion-Baustelle: Arbeiter stirbt nach Schlag

Barcelona (Spanien) - Tödliches Unglück : Bei Umbauarbeiten im Fußball -Tempel Camp Nou ist am Freitag ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei .

Auf der Baustelle des Camp Nou kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall. © IMAGO / NurPhoto

Demnach sei gegen 15.30 Uhr eine Meldung über einen Arbeitsunfall auf der Baustelle der Heimstätte des FC Barcelona eingegangen.

Polizei und Rettungsdienst hätten sich daraufhin umgehend zum Unglücksort im Stadtteil Les Corts begeben. Für den Mann sei allerdings bereits jede Hilfe zu spät gekommen, denn bei ihrer Ankunft hätten die zur Hilfe geeilten Einsatzkräfte nur noch seinen Tod feststellen können.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei er an den Folgen des Schlages gestorben. Weitere Einzelheiten zum Ablauf des Unglücksfalls wurden jedoch nicht genannt.

Mit Verweis auf die geltenden Verfahren erklärte die Polizei, sie habe "den diensthabenden Untersuchungsrichter und das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit benachrichtigt".