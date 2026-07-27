Todesfall auf Stadion-Baustelle: Arbeiter stirbt nach Schlag
Barcelona (Spanien) - Tödliches Unglück: Bei Umbauarbeiten im Fußball-Tempel Camp Nou ist am Freitag ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei.
Demnach sei gegen 15.30 Uhr eine Meldung über einen Arbeitsunfall auf der Baustelle der Heimstätte des FC Barcelona eingegangen.
Polizei und Rettungsdienst hätten sich daraufhin umgehend zum Unglücksort im Stadtteil Les Corts begeben. Für den Mann sei allerdings bereits jede Hilfe zu spät gekommen, denn bei ihrer Ankunft hätten die zur Hilfe geeilten Einsatzkräfte nur noch seinen Tod feststellen können.
Ersten Erkenntnissen zufolge sei er an den Folgen des Schlages gestorben. Weitere Einzelheiten zum Ablauf des Unglücksfalls wurden jedoch nicht genannt.
Mit Verweis auf die geltenden Verfahren erklärte die Polizei, sie habe "den diensthabenden Untersuchungsrichter und das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit benachrichtigt".
FC Barcelona trauert um toten Bauarbeiter
Nach dem Unfall reagierte der amtierende Meister mit großer Anteilnahme. Via X teilte der Top-Klub mit, man bedauere den Tod zutiefst: "Der Verein möchte seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen sein tiefstes Beileid aussprechen und ihnen seine aufrichtige Unterstützung zusichern."
Vereinsboss Joan Laporta (64) wolle der Familie des Verstorbenen zudem persönlich sein Mitgefühl aussprechen, habe ihr darüber hinaus die Unterstützung des gesamten Klubs zugesichert.
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