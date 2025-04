Star-Coach tickt nach Derby aus: Unfassbar, was er beim Gegner-Trainer macht

Galatasaray-Trainer Okan Buruk (51) liegt nach der Nasen-Attacke von José Mourinho (62) am Boden. © IMAGO / ABACAPRESS

Im Pokalviertelfinale traf der mit seinem Klub Fenerbahce Istanbul auf Lokalkonkurrent Galatasaray. Die ohnehin schon emotionsgeladene Partie fand ihren negativen Höhepunkt nach dem Abpfiff, als sich der Portugiese nicht mehr im Griff hatte.

Die 1:2-Niederlage steckte ihm offenbar sehr in den Knochen. Umrahmt von einigen Spielern und direkt neben den Schiedsrichtern schlich sich Mourinho von hinten an Okan Buruk (51) heran. In dem Moment, als sich der Türke ein wenig umdrehte, brannten dem Star-Coach die Sicherungen durch, er packte Buruk an der Nase.

Der Galatasaray-Coach ging daraufhin theatralisch zu Boden und hielt seine Hände vors Gesicht. Mourinho quittierte das mit einem abwertenden Blick auf den Rasen, eher er sich zunächst abwendete, um dann ins nächste Wortgefecht einzusteigen.

Schließlich wurde er von Spielern und Betreuern aus der Szenerie zurückgedrängt, um sich in den Katakomben runterzukühlen. Es ist bereits die zweite Eskalation in einer Partie gegen Galatasaray.