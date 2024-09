Diesmal wirklich? Nächste Kehrtwende im Hummels-Poker!

Rom (Italien) - Findet diese Transfersaga um Mats Hummels (35) am heutigen Mittwoch ein Ende? Mehrere große Medien berichten übereinstimmend über einen (fast) fixen Wechsel!

Mats Hummels (35) soll in diesen Stunden bei der AS Rom unterschreiben. © Tom Weller/dpa

Es ist DIE Wechselposse des Sommers! Der frühere deutsche Nationalspieler Mats Hummels soll tatsächlich bei einem neuen Klub unterschreiben.

Und es ist - Trommelwirbel - wider Erwarten doch die AS Rom geworden! Noch vor wenigen Stunden schien der Wechsel geplatzt, als die Roma Mario Hermoso (29, wie Hummels Innenverteidiger) vorstellte.

Die Lesart: Rom hätte sich für einen anderen Spieler entschieden. Die Klubsuche glich einem Trauerspiel. Doch das war wieder einmal - wie sich jetzt herausstellte - wohl ein Trugschluss.

Denn inzwischen mehren sich die übereinstimmenden Informationen für einen Hummels-Deal. Am Dienstagabend berichtete zunächst Transferexperte Gianluca Di Marzio und legte am Mittwochvormittag mit einem Bild von Hummels am Münchner Flughafen nach.

Auf den Zug sprangen auch Fabrizio Romano und große deutsche Medien auf. Der Hummels-Wechsel? Sei fix!