Er war beim FC Bayern und Real Madrid: Löst Megatalent ein massives Eintracht-Problem?

Frankfurt am Main/Salerno - Bei der Eintracht krankt es derzeit massiv - und zwar von hinten heraus. Das stört nicht nur Fans und Coach Oliver Glasner (48), sondern war in den vergangenen Wochen mitentscheidend für eine gewaltige Ergebniskrise. Spätestens in der neuen Saison soll damit Schluss sein - und ER soll dabei helfen.