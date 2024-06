Das ist der neue Klub von Oberliga-Tormaschine Corvin Kosak!

Greifswald/Halberstadt - 21-mal knipste Corvin Kosak (19) für Germania Halberstadt in der NOFV-Oberliga Süd. In der kommenden Saison wird der Goalgetter eine Liga höher unterwegs sein!

Doch dies tat dem Interesse an dem gebürtigen Dresdner und früheren Jugendspieler von Dynamo keinen Abbruch. Im Gegenteil - Kosak hat sich für eine neue Aufgabe entscheiden:

Diese Tormaschine war für Germania Halberstadt nicht zu halten! Wettbewerbsübergreifend 28 Buden markierte Kosak in seinem ersten Herrenjahr, schoss Halberstadt auf Platz drei der Liga und ins Pokalfinale Sachsen-Anhalts .

In Greifswald konzentrierte sich das Toreschießen viel auf Toptorjäger Soufian Benyamina (34, in schwarz). In Corvin Kosak bekommt er einen neuen Sturmpartner. © Picture Point / Gabor Krieg

Der GFC will kommende Saison wieder angreifen und jungen Spielern eine Plattform bieten. Die Chance für Youngster Kosak!

An der Seite von Routinier Soufian Benyamina (34), der noch vor dem Saisonfinale um zwei Jahre verlängerte, will Kosak reifen. Außerdem weiß er in GFC-Coach Lars Fuchs (41, ein ehemaliger Stürmer) einen hervorragenden Förderer vor Ort.

Kosak ist ein Stürmertyp wie Dynamo-Legende Ulf Kirsten (58), ein kantiger Stoßstürmer und klasse Abschlussspieler, der auch das Näschen für Abstauber hat.

Im Greifswalder Zweier-Angriff wurde nach dem Profil Kosaks gesucht, nachdem in Manassé Eshele (25) der bisherige Zielspieler den GFC Richtung Altglienicke verlassen hatte.

An dem Sturm-Juwel waren zig Vereine, auch aus der 3. Liga interessiert. Den Zuschlag bekam Greifswald, weil Kosak den Weg der kleinen Schritte gehen will.