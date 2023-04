Transfer bereits fix? Eintracht soll Wolfsburg-Star verpflichtet haben

Frankfurt am Main/Wolfsburg - Eintracht Frankfurt soll sich für die kommende Saison mit Omar Marmoush (24) vom VFL Wolfsburg die nächste Verstärkung gesichert haben.

Zuletzt zählte Omar Marmoush (24) zum Stammpersonal beim VfL Wolfsburg. In der kommenden Saison soll er in Frankfurt den Adler auf der Brust tragen. © Tom Weller/dpa

Laut "Bild.de" soll der 17-fache ägyptische Nationalspieler (4 Tore) am vergangenen Dienstag während des Pokalsiegs der Hessen gegen Union Berlin den letzten Teil seines medizinischen Checks erfolgreich gemeistert haben.

Der pfeilschnelle Offensivallrounder kommt ablösefrei von den Niedersachsen an den Main, wo er nach "Bild"-Angaben einen Vertrag bis 2027 erhält.

In der aktuellen Saison zählte der 24-Jährige zuletzt zum Stammpersonal des Tabellenneunten und erzielte bei seinen 28 Einsätzen in der 1. Bundesliga und im DFB-Pokal bislang 6 Tore bei einer Vorlage.

Gerade in jüngster Zeit zeigte der Angreifer eine ansteigende Formkurve, traf in den vergangenen vier Spielen zweimal für die Elf von Trainer Niko Kovac (51) - unter anderem auch beim 2:2 gegen die Eintracht am 23. Spieltag.